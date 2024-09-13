Спостерігачі МАГАТЕ розпочали роботу на високовольтних електропідстанціях Укренерго

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Згідно з повідомленням спостерігачі МАГАТЕ почали роботу на високовольтних електропідстанціях системи передачі. Напередодні моніторингова місія Міжнародного агентства з атомної енергії відвідала одну з підстанцій Укренерго, яка була внесена до переліку ключових в контексті гарантування безпечної роботи АЕС.

"Присутність моніторингової місії МАГАТЕ на ключових електропідстанціях має стати додатковим фактором стримування Росії від ударів по об’єктах системи передачі. Увага міжнародної спільноти є запорукою нашої підтримки у протидії енергетичному терору", – заявив в. о. голови правління Укренерго Олексій Брехт.

У компанії нагадали, що окремої уваги потребує проблема енергопостачання тимчасово окупованої Запорізької АЕС, адже вже 8 разів від початку повномасштабної війни єдиним джерелом її живлення залишалися резервні дизель-генератори.