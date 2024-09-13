Спостерігачі МАГАТЕ розпочали роботу на високовольтних електропідстанціях Укренерго
МАГАТЕ розширить представництво своїх моніторингових місій в Україні на об'єкти інфраструктури, що мають вплив на безпеку АЕС
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Згідно з повідомленням спостерігачі МАГАТЕ почали роботу на високовольтних електропідстанціях системи передачі. Напередодні моніторингова місія Міжнародного агентства з атомної енергії відвідала одну з підстанцій Укренерго, яка була внесена до переліку ключових в контексті гарантування безпечної роботи АЕС.
"Присутність моніторингової місії МАГАТЕ на ключових електропідстанціях має стати додатковим фактором стримування Росії від ударів по об’єктах системи передачі. Увага міжнародної спільноти є запорукою нашої підтримки у протидії енергетичному терору", – заявив в. о. голови правління Укренерго Олексій Брехт.
У компанії нагадали, що окремої уваги потребує проблема енергопостачання тимчасово окупованої Запорізької АЕС, адже вже 8 разів від початку повномасштабної війни єдиним джерелом її живлення залишалися резервні дизель-генератори.
- Під час нічної атаки РФ 12 вересня "шахед" пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС. Пізніше цей безпілотник збили сили ППО.
- У Міненерго переконані, що Росія свідомо спрямовує ракети й "шахеди" над територією українських АЕС.
- 13 вересня Енергоатом заявив, що за останні кілька тижнів було зафіксовано рух понад 70 безпілотних літальних апаратів РФ і більш ніж 30 крилатих ракет, що пролітали неподалік українських АЕС.
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