Ми працюємо над тим, щоб польські компанії будували в Україні генерацію: нардеп Герус про енергетичні проєкти

Про це він розповів на форумі "Via Carpatia 2024" в етері Еспресо.

"Щодо електроенергетики, то для України важливий розвиток як в імпортуванні електроенергії, особливо у зимовий період, так і в експортуванні, бо у нас бувають періоди, коли є дефіцит, а є й профіцит. В нашій країні вже багато збудовано "зеленої" генерації, експорт якої до країн ЄС є доволі взаємовигідною співпрацею. За останні роки були збудована додаткова лінія, що з'єднує Україну з Польщею - вона зараз вже працює. На мою думку, від цього виграють обидві країни", - підкреслив депутат.

За його словами, зараз триває робота над залученням польських компаній до побудови в Україні генерації. Сьогодні Україна має велику потребу, особливо у тій генерації, яка може маневрувати. На заході України є сприятливі та привабливі умови, щоб будувати такий проєкт.

"Вже у нас є приклади, коли польські інвестори цікавилися українським газовидобутком. Тому ми завжди раді, якщо такі проєкти будуть реалізовувати. А з іншого боку, є українські компанії, які цікавляться польським ринком. Відповідно, наші компанії також можуть з'являтися зі своїми інвестиціями в Польщі. Енергетика, на мій погляд, входить до трьох топових галузей, де в нас може бути найкраща, наймасштабніша співпраця, тому нам потрібно втілювати та розвивати спільні проєкти", - резюмував Андрій Герус.