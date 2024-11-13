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Ми працюємо над тим, щоб польські компанії будували в Україні генерацію: нардеп Герус про енергетичні проєкти

Ірена Моляр
13 листопада, 2024 середа
14:55
Енергетика Андрій Герус, голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Андрій Герус, голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, вважає, що енергетика входить у топові галузі, де Україна може мати найкращу та наймасштабнішу співпрацю з ЄС

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Про це він розповів на форумі "Via Carpatia 2024" в етері Еспресо.

"Щодо електроенергетики, то для України важливий розвиток як в імпортуванні електроенергії, особливо у зимовий період, так і в експортуванні, бо у нас бувають періоди, коли є дефіцит, а є й профіцит. В нашій країні вже багато збудовано "зеленої" генерації, експорт якої до країн ЄС є доволі взаємовигідною співпрацею. За останні роки були збудована додаткова лінія, що з'єднує Україну з Польщею - вона зараз вже працює. На мою думку, від цього виграють обидві країни", - підкреслив депутат.

За його словами, зараз триває робота над залученням польських компаній до побудови в Україні генерації. Сьогодні Україна має велику потребу, особливо у тій генерації, яка може маневрувати. На заході України є сприятливі та привабливі умови, щоб будувати такий проєкт.

"Вже у нас є приклади, коли польські інвестори цікавилися українським газовидобутком. Тому ми завжди раді, якщо такі проєкти будуть реалізовувати. А з іншого боку, є українські компанії, які цікавляться польським ринком. Відповідно, наші компанії також можуть з'являтися зі своїми інвестиціями в Польщі. Енергетика, на мій погляд, входить до трьох топових галузей, де в нас може бути найкраща, наймасштабніша співпраця, тому нам потрібно втілювати та розвивати спільні проєкти", - резюмував Андрій Герус.

  • 12 листопада у Києві відбулося урочисте відкриття Сьомого міжнародного форуму Центральної та Східної Європи Via Carpatia 2024. Захід зібрав українських та закордонних інтелектуалів, науковців, громадських та політичних діячів, волонтерів, митців, освітян. У фокусі Форум Via Carpatia 2024 – теми культури, оборони, енергетики та економічної співпраці у спільному протистоянні російській агресії.
  • 13 листопада стартувала конференція "Українсько-польська зустріч" в межах Сьомого міжнародного форуму Центральної та Східної Європи Via Carpatia. До Києва прибула делегація з Польщі під проводом голови польсько-української парламентської групи Марціна Босацького.
  • В панелі "Україна — Польща: спільні енергетичні проєкти" взяли участь Станіслав Гавловський, член Сенату Республіки Польща, Голова комітету з питань клімату та навколишнього середовища Сенату Республіки Польща (онлайн), Михайло Гончар, президент Центру "Стратегія ХХІ", головний редактор журналу "Чорноморська безпека", Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, Вікторія Гриб, народна депутатка України, Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, Габрієла Моравська-Станецька, членкиня Сенату Республіки Польща.
Теги:
Новини
Україна
Польща
Енергія
Економіка
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