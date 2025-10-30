"Ми змогли забезпечити 475 МВт розподіленої генерації, але на якому паливі працюватимуть установки, якщо буде пошкоджена газова інфраструктура?" – представниця ПРООН в Україні Юлія Рибак

Про це повідомила керівниця Програми ПРООН із зеленого енергетичного відновлення України Юлія Рибак під час 5-го Міжнародного форуму зі сталого розвитку у Львові, передає Еспресо.

"Нам вдалось забезпечити населення понад 475 МВт – це що встановлено і буде встановлена в цьому опалювальному сезоні. Це наразі головний наш компонент поки тривають воєнні дії. Ви бачите, яке загострення. Наразі ми будемо фокусуватися також на підтримці газової інфраструктури, яка нищиться кожної ночі", – заявила Юлія Рибак.

Експертка висловила сподівання, міжнародні партнери, зможуть надати більше фінансової допомоги для того, програма ПРООН могла допомогти відновити газову інфраструктуру.

"Ми говоримо про розподільну генерацію 475 МВт – це наразі те, що саме ми забезпечували. Але всі ми маємо розуміти, що якщо в нас буде пошкоджена газова інфраструктура, на якому паливі будуть працювати всі установки, які вже встановлені? Це критичне, ключове. І ми зараз робимо такий call на фанрайзинг, співпрацюємо з агенцією ООН для того, щоб ми змогли знайти дуже швидкі рішення, і щоб ми вистояли в цьому загостренні", - каже Юлія Рибак.

За її словами, лише у Києві програма забезпечила понад 100 мВт розподіленої генерації. Перші 54 МВт будуть запущені наприкінці листопада.

"Ми зробимо серйозний внесок в енергетичну безпеку і проходження опалювального сезону Києва, - каже Юлія Рибак. - Також ми забезпечили дві теплоелектроцентралі групи Нафтогаз 150 МВт. Також 100 МВт у Харкові - половина з них уже запущена. Це Запоріжжя - 60 МВт в процесі запущення, це Одеса - 20 МВт (частково запущено), Миколаїв, - каже Юлія Рибак.