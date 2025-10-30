Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Енергетика "Ми змогли забезпечити 475 МВт розподіленої генерації, але на якому паливі працюватимуть установки, якщо буде пошкоджена газова інфраструктура?" – представниця ПРООН в Україні Юлія Рибак

"Ми змогли забезпечити 475 МВт розподіленої генерації, але на якому паливі працюватимуть установки, якщо буде пошкоджена газова інфраструктура?" – представниця ПРООН в Україні Юлія Рибак

Зіновія Воронович
30 жовтня, 2025 четвер
17:37
Енергетика когенераційна установка в Одесі

Програми ПРООН з енергетичного відновлення фокусуватиметься також на відновленні пошкодженої газової інфраструктури, оскільки саме газ є основним паливом для установок розподіленої генерації електрики

Зміст

Про це повідомила керівниця Програми ПРООН із зеленого енергетичного відновлення України Юлія Рибак   під час 5-го Міжнародного форуму зі сталого розвитку у Львові, передає Еспресо.

"Нам вдалось забезпечити населення  понад 475 МВт – це що встановлено і буде встановлена в цьому опалювальному сезоні. Це  наразі головний наш компонент поки тривають воєнні дії. Ви бачите, яке загострення. Наразі ми будемо фокусуватися також на підтримці газової інфраструктури, яка нищиться кожної ночі", – заявила Юлія Рибак.

Експертка висловила сподівання,  міжнародні партнери, зможуть надати більше фінансової допомоги для того, програма ПРООН могла допомогти відновити газову інфраструктуру. 

"Ми говоримо про розподільну генерацію 475 МВт – це наразі те, що саме ми забезпечували. Але всі ми маємо розуміти, що якщо в нас  буде пошкоджена газова інфраструктура, на якому паливі будуть працювати всі установки, які вже встановлені? Це критичне, ключове. І ми зараз робимо такий call на фанрайзинг, співпрацюємо з агенцією ООН для того, щоб ми змогли знайти дуже швидкі рішення, і щоб ми вистояли в цьому загостренні", - каже Юлія Рибак.

За її словами, лише у Києві програма забезпечила понад 100 мВт розподіленої генерації. Перші 54 МВт будуть запущені наприкінці листопада.

"Ми зробимо серйозний внесок в енергетичну безпеку і проходження опалювального сезону Києва, - каже Юлія Рибак. - Також ми забезпечили дві теплоелектроцентралі групи Нафтогаз 150 МВт. Також 100 МВт у Харкові - половина з них уже запущена. Це Запоріжжя - 60 МВт в процесі запущення, це Одеса - 20 МВт (частково запущено), Миколаїв, - каже Юлія Рибак.

  • У ніч на 3 жовтня російська армія завдала найбільшого масованого удару по газовидобувній інфраструктурі України від початку повномасштабної війни.
  •  28 жовтня російська окупаційна армія всьоме за місяць атакувала цивільну газову інфраструктуру Полтавської області
Теги:
Новини
Економіка
газ
ООН
блекаут
Читайте також:
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Автор Дар'я Куркіна
29 жовтня, 2025 середа
"Думаю, що ми отримаємо дуже хороший результат для всього світу", - Трамп про зустріч із Сі 30 жовтня
Куба
Автор Марія Музиченко
29 жовтня, 2025 середа
"Пам'ятаємо побажання "успіхів" Путіну у війні": Україна закриває посольство на Кубі
Андрія Ярмоленко (на передньому плані) та Валерій Бондар, "Динамо" - "Шахтар"
Автор Дмитро Марценишин
30 жовтня, 2025 четвер
Кубок України: "Динамо" перемогло "Шахтар", результати та розклад інших матчів 1/8 фіналу
Київ
+11.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.72
    Купівля 41.72
    Продаж 42.19
  • EUR
    Купівля 48.41
    Продаж 49.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
30 жовтня
18:43
вибухи вночі
У Чернігові внаслідок удару РФ пошкоджено телевежу, містян закликали не наближатися до споруди
18:35
Оновлено
У сортувальному центрі Укрпошти в Києві вибухнула посилка: 5 працівників постраждали
18:23
Покровськ
Заяви РФ про "блокування" Покровська не відповідають дійсності, Сили оборони проводять зачистку міста, - Угруповання військ "Схід"
18:17
Володимир Путін оголошує про створення "буферної зони" вздовж кордону РФ (22 травня 2025 року)
Путін наказав окупантам організувати журналістам "коридори" до Покровська, Мирнограда й Купʼянська. МЗС України відреагувало
18:06
OPINION
Справа Кудрицького: є політична воля кинути людину у вʼязницю
17:39
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У Резерв+ зʼявилася відстрочка для батьків, які самостійно виховують дітей
17:30
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї. У Кремлі відреагували
17:24
Ексклюзив
Сумщина
Щодня росіяни застосовують понад 20 КАБів по території Сумщини, - заступник голови райради Біцак
17:21
Ексклюзив
Володимир Кудрицький в суді
Жодних втрат для Укренерго не було: нардепка Совсун про справу Кудрицького
17:01
Геннадій Тимченко
Міжнародні активи "Лукойлу" планує придбати компанія, яку заснував олігарх з оточення Путіна
16:38
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану й мобілізації на 90 днів
16:30
Генштаб, війна, фронт, ЗСУ, Сили оборони
З початку доби на фронті відбулося 70 боїв, росіяни здійснили 24 атаки на Покровському напрямку
16:09
TikTok
Китай погодився продати США американські активи TikTok
16:08
Ексклюзив
Аліна Соколенко
Війна стала драйвером для бізнесу і багато українських компаній уже можуть дати фору міжнародним, – голова ASDE Аліна Соколенко
16:02
OPINION
Василь Пехньо
Покровськ. Що там відбувається?
15:49
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:48
Оновлено
світло
У всіх областях України поновили погодинні відключення електроенергії
15:39
Володимир Кудрицький
За екскерівника Укренерго Кудрицького внесли 13,7 млн грн застави, – ЗМІ
15:39
Оновлено
Андрія Ярмоленко (на передньому плані) та Валерій Бондар, "Динамо" - "Шахтар"
Кубок України: "Динамо" перемогло "Шахтар", результати та розклад інших матчів 1/8 фіналу
15:38
Ексклюзив
ядерна торпеда "Посейдон"
Чи має значення ракета "Буревісник" і торпеда "Посейдон" з військової точки зору. Думка капітан-лейтенанта запасу польської армії
15:37
Володимир Зеленський
Зеленський: санкції вже завдали Росії мільярдних збитків, втрати можуть перевищити $50 млрд на рік
14:12
OPINION
Ідеальна ситуація для Китаю — щоб війна в Україні закінчилась
14:10
енергетики
Третій удар за місяць: Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК
13:03
Олена Кондратюк
Кондратюк: Уряд відкликав законопроєкт про виключення російської мови з Європейської хартії — причини невідомі
12:59
Оновлено
Ракетно-дронова атака РФ на Україну: пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру, у Запоріжжі є загиблі
12:39
Погода, осінь
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в останній день жовтня
12:32
Третина українських підлітків має звичку розмовляти російською: основні заяви на форумі "Українська - мова сильних"
12:24
СБУ запобігла теракту в Харкові: затримано агента російської ФСБ
12:01
OPINION
Переговори Трамп — Сі. Україну відклали на потім
11:54
ЗСУ, ППО
Сили ППО знешкодили 592 БПЛА та 31 ракету, якими РФ атакувала Україну
11:50
Аналітика
Володимир Кудрицький в суді
Зе-судилище. Як ворога Галущенка Кудрицького карають за те, що він зберіг державні гроші
11:46
Ексклюзив
Володимир Кудрицький
Ми втрачаємо довіру до судової системи і до влади, - голова ГІ "Голка" Федорів про справу Кудрицького
11:33
Ексклюзив
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
Потепління в американо-китайських відносинах точно не очікується: експертка Мусієнко про зустріч Трампа з Сі
11:21
Аналітика
Покровськ
Покровськ як новий критичний момент війни: чим він небезпечний
11:12
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 30 жовтня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
11:05
Огляд
світ, міжнародний огляд
Нова зброя Путіна – це "літаючий Чорнобиль", а американці оголяють східний фланг НАТО. Акценти світових ЗМІ 30 жовтня
10:22
ЗСУ, Сили оборони
Сили оборони України відкинули росіян поблизу Нового Шахового на Донеччині, - DeepState
10:16
Ексклюзив
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Путін сам себе переграв: Рибачук про наказ Трампа щодо випробування ядерної зброї
10:00
OPINION
Справа Кудрицького: хлопці з ручних правоохоронних органів стають безвідмовними
09:28
Ексклюзив
Карта бойових дій
Ворог намагається просочитися в місто, але ЗСУ стримують його та не дають закріпитися, – начальник Мирноградської МВА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV