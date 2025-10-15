Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Немає нічого супер критичного для енергосистеми, але графіки можуть бути, - експерт Омельченко

Євген Козярін
15 жовтня, 2025 середа
20:43
Енергетика Київ без світла, блекаут

Якщо будуть продовжуватися такі масовані атаки по енергетиці, як це було 10 жовтня, тоді можна чекати, що впродовж всієї зими можуть бути аварійні і планові відключення по всій країні

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Він пояснив ситуацію щодо графіків відключень електроенергії.

"Це залежить від багатьох факторів. Насамперед від найосновнішого фактора - це військової ситуації і саме чи продовжаться такі обстріли потужні, чи не продовжаться. Стану нашої протиповітряної оборони. Ми бачимо, що тут в нас не вистачає потужності відбивати всі атаки не з нашої вини, не з української вини, тому що просто не надаються достатньо багато систем протиповітряної оборони і ракет до них, і іншої зброї. І стосовно захисту, фізичного захисту, ми ж не можемо захистити", - розповів експерт.

Омельченко наголосив, що в Україні десятки тисяч різноманітних енергетичних об'єктів і всіх їх повністю захистити абсолютно неможливо. 

"Тому дійсно, якщо будуть продовжуватися такі масовані атаки, як це було 10 жовтня, тоді можна чекати, що впродовж всієї зими можуть бути аварійні і планові відключення по всій країні. Такий варіант не виключений. Якщо цього не станеться, якщо таких не буде потужних атак, а будуть обстріли, які були до 10 жовтня, вони теж серйозні - регіонального рівня, тоді може бути ситуація буде дещо краща", - сказав він.

Експерт наголосив, що зараз енергетики роблять все можливе, щоб відновити роботу енергосистеми в нормальному режимі.

"Для цього потрібен час. Думаю, що поки що немає нічого такого супер критичного для енергетичної системи, але графіки можуть бути, якщо в принципі, не буде потужних обстрілів, то, можливо, ці графіки будуть вимкнені, чи вони будуть обмежені", - підсумував Омельченко.

Денис Шмигаль під час виступу на 31-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн"
Новий пакет PURL, меморандум з Німеччиною, навчання у Польщі: Шмигаль розповів про підсумки "Рамштайну-31"
20:34
Трамп і Путін
Путін не отримав привітання з днем народження від Трампа, – Пєсков
20:15
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Системи ППО IRIS‑T та ракети до Patriot: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на 2 млрд євро
20:00
OPINION
Історія постійно кусає себе за хвіст
19:59
Ексклюзив
санкції проти Росії
Наразі Чехія просуває ініціативу щодо заборони російським дипломатам вільно пересуватися в Шенгенській зоні, - Хотин
19:54
Володимир Зеленський та Дональд Трамп (праворуч)
"Це реально може наблизити завершення війни": Зеленський про порядок денний майбутньої зустрічі з Трампом
19:52
Ексклюзив
ракети США, зброя
За день до ініціативи PURL з допомоги України доєдналося 11 країн, - журналістка Висоцька
19:11
Ексклюзив
ЗСУ
Ворог накопичив велику кількість живої сили навпроти наших позицій, - у 60-й ОМБр розповіли про ситуацію на Лиманському напрямку
18:34
Відключення світла протягом зими
По всій Україні застосовано аварійні відключення електроенергії
18:30
Ексклюзив
Tomahawk
Зеленський говорив про блекаут у Москві, одна з версій Tomahawk може коротити електромережі у цілих містах, - американіст Довгополий
18:22
"Ми чекаємо на своїх рідних і на реакцію президента", –  родичі військовополонених азовців на акції-протесті
18:04
Геннадій Труханов
The Insider: Опублікована СБУ копія закордонного російського паспорта Труханова є підробкою
18:04
OPINION
Який у нас план, якщо війна триватиме ще два роки? Три роки? П’ять років?
17:43
Ексклюзив
Генадій Труханов
"Це перехоплення контролю над ситуацією": аналітик Горбач про припинення громадянства Труханова
17:26
Ексклюзив
Геннадій Труханов
"Такі рішення дають підстави звинувачувати владу": екснардеп Черненко про припинення громадянства Труханова
17:07
Володимир Зеленський
Зеленський: РФ готує подальшу військову експлуатацію Білорусі — Україна попередить партнерів
17:04
Чарлі Кірк
США анулювали візи шістьом іноземцям через коментарі про загибель Чарлі Кірка
16:51
Зеленський підписав законопроєкт щодо посилення безпеки у школах
16:35
Генштаб, фронт
З початку доби на фронті відбулися 99 боїв: Сили оборони зупинили 26 атак на Покровському напрямку
16:34
Огляд
Нафта
РФ втрачає доходи від нафти та газу: надходження від експорту у вересні стали найнижчими від початку повномасштабного вторгнення в Україну
16:15
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:00
Ексклюзив
Поблизу палацу Орбеліані у Тбілісі (вечір суботи, 04.10.2025)
Псевдовлада Грузії - це авторитарний режим і сателіт Росії, - активістка Кахіані
16:00
OPINION
Кейс Труханова. Маховик запущений давно. І успішно
15:34
Огляд
За Одесою слідкуватиме генерал СБУ: хто такий Сергій Лисак, який очолив новостворену міську військову адміністрацію
15:30
Ексклюзив
Андрей Бабіш
Бабіш не стане другим Орбаном: Хотин розповів, чи сформують у парламенті Чехії коаліцію з ультраправими та чого очікувати Україні
15:20
Обіцяні F-16 надійдуть до України після завершення технічної підготовки, - міністр оборони Бельгії
14:52
Російський газ
Лідер опозиції Угорщини виступає проти швидкої відмови від російських енергоносіїв
14:05
OPINION
Рольові ігри ФСБ у рясах
13:50
Валерій Залужний
Залужний взяв участь у навчаннях НАТО "TARASSIS-2025" у рамках посиленого партнерства України
13:39
Ексклюзив
Ракети Tomahawk ефективні лише, якщо їх використовувати масово, - військовий експерт Ступак
13:21
Оновлено
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
В Чернігові застосовують графіки відключень, в інших областях — без обмежень: ситуація в енергосистемі 15 жовтня
13:05
Оновлено
Сергій Лисак
Зеленський призначив очільника Дніпропетровської ОВА Лисака керівником новоствореної ВА Одеси
13:02
Богдан Кротевич (Тавр)
Кротевич заявив, що перебуває у російських списках на ліквідацію
13:01
Ексклюзив
співробітники ТЦК перевіряють документи під час патрулювання, Харків
Ситуацію з мобілізацією все ще можна виправити, - ветеран російсько-української війни Симороз
12:57
Ексклюзив
Ігор Лапін
Окупанти фактично взяли Покровськ у вогневе кільце, - офіцер ЗСУ Лапін
12:49
Погода з Наталкою Діденко
Без дощів і без снігу: Наталка Діденко розповіла про погоду 16-17 жовтня
12:22
Ексклюзив
Геннадій Труханов у терміновому зверненні (вечір 12.10.2025)
"Виглядає так, що не змогли звільнити в законний спосіб": журналіст Ніколов про припинення громадянства Труханова
12:00
OPINION
Російська глибинка: може бути погано, але має бути тихо
11:55
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
За минулу добу на фронті відбулося 182 бої, найбільше - на Покровському напрямку
11:36
Партнерський матеріал
Практика студентів и на виробництві “Миронівська птахофабрика”.
Практика в агрохолдингу МХП: як почати кар’єру молодим спеціалістам
Більше новин
