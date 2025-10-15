Немає нічого супер критичного для енергосистеми, але графіки можуть бути, - експерт Омельченко
Якщо будуть продовжуватися такі масовані атаки по енергетиці, як це було 10 жовтня, тоді можна чекати, що впродовж всієї зими можуть бути аварійні і планові відключення по всій країні
Про це в етері Еспресо розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
Він пояснив ситуацію щодо графіків відключень електроенергії.
"Це залежить від багатьох факторів. Насамперед від найосновнішого фактора - це військової ситуації і саме чи продовжаться такі обстріли потужні, чи не продовжаться. Стану нашої протиповітряної оборони. Ми бачимо, що тут в нас не вистачає потужності відбивати всі атаки не з нашої вини, не з української вини, тому що просто не надаються достатньо багато систем протиповітряної оборони і ракет до них, і іншої зброї. І стосовно захисту, фізичного захисту, ми ж не можемо захистити", - розповів експерт.
Омельченко наголосив, що в Україні десятки тисяч різноманітних енергетичних об'єктів і всіх їх повністю захистити абсолютно неможливо.
"Тому дійсно, якщо будуть продовжуватися такі масовані атаки, як це було 10 жовтня, тоді можна чекати, що впродовж всієї зими можуть бути аварійні і планові відключення по всій країні. Такий варіант не виключений. Якщо цього не станеться, якщо таких не буде потужних атак, а будуть обстріли, які були до 10 жовтня, вони теж серйозні - регіонального рівня, тоді може бути ситуація буде дещо краща", - сказав він.
Експерт наголосив, що зараз енергетики роблять все можливе, щоб відновити роботу енергосистеми в нормальному режимі.
"Для цього потрібен час. Думаю, що поки що немає нічого такого супер критичного для енергетичної системи, але графіки можуть бути, якщо в принципі, не буде потужних обстрілів, то, можливо, ці графіки будуть вимкнені, чи вони будуть обмежені", - підсумував Омельченко.
- Ввечері 14 жовтня у кількох районах Києва виникли перебої зі світлом, а в семи областях діяли аварійні відключення електроенергії.
- У середу, 15 жовтня, в усіх регіонах України застосовано аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі.
