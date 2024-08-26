Радник Шмигаля заявив, що Україні доведеться коригувати план підготовки до зими після атаки РФ 26 серпня
Після масованої атаки, яку РФ здійснила 26 серпня, Україні доведеться коригувати план підготовки до зими. Наразі енергетики уточнюють інформацію щодо наслідків обстрілу
Про це заявив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.
"Цілком очевидно, що за результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які, безумовно, носитимуть знак "мінус", і, відповідно, відкоригувати плани з підготовки до зими", – сказав він на брифінгу 26 серпня.
Поки що важко сказати, наскільки остання атака вплине на заплановане відновлення енергосистеми й анонсовану можливість забезпечувати електрикою споживачів без обмежень у вересні-жовтні.
"Але думаю, що до кінця цього дня ми розумітимемо ситуацію, і дуже оперативно будуть відкориговані зусилля з відновлення енергосистеми", – зазначив член наглядової ради Укренерго.
- Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку 26 серпня зафіксували активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, руйнування в різних регіонах.
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