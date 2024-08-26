Радник Шмигаля заявив, що Україні доведеться коригувати план підготовки до зими після атаки РФ 26 серпня

Про це заявив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

"Цілком очевидно, що за результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які, безумовно, носитимуть знак "мінус", і, відповідно, відкоригувати плани з підготовки до зими", – сказав він на брифінгу 26 серпня.

Поки що важко сказати, наскільки остання атака вплине на заплановане відновлення енергосистеми й анонсовану можливість забезпечувати електрикою споживачів без обмежень у вересні-жовтні.

"Але думаю, що до кінця цього дня ми розумітимемо ситуацію, і дуже оперативно будуть відкориговані зусилля з відновлення енергосистеми", – зазначив член наглядової ради Укренерго.