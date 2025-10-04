Ситуація в Україні складна, але все буде добре, - експерт з енергетики Закревський
Ми з кожним роком все більше і більше бачимо ескалацію конфлікту по ударах енергетики, але ми вчимося все більше і більше цьому протидіяти
Про це в етері Еспресо заявив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.
"Ми з кожним роком все більше і більше бачимо ескалацію конфлікту по ударах енергетики. Але з кожним роком ми вчимося все більше і більше. Я можу сказати, що настільки в управлінні нафтогазовою галуззю зараз все круто останній рік. Такого ще не було Чим більше нас б'ють, тим більше ми знаходимо лазівки і можливості, як самостійно, в більшості, самостійно забезпечувати себе газом", - сказав він.
Закревський зазначив, що якщо говорити про ритейл, про нафтопродукти, у нас найстійкіша у світі система постачання нафтопродуктів.
"А де ще в світі є повномасштабна війна, і при тому кожен українець, автомобіліст, забезпечений паливом і ще середньозваженій ціні сусідів. Ми примудряємося тягнути паливо з всього світу. Нас навіть намагались поставити на коліна словаки і так далі. Ми сказали, що у нас ще запас є 40% по підписаних договорах", - зазначив експерт.
Він додав, що це відбувається і з енергетикою.
"Ми зараз дуже потерпаємо від ударів по газовидобутку. Але ні у кого ще у квартирах не щезнув наш вогник нашого українського газу, тепер українського, уже ніякого транзиту через нас нема. Ми працюємо. Так що, ситуація складна, але не бійтеся, все буде добре", - підсумував Закревський.
- Вдень у суботу, 4 жовтня 2025 року, в місті Славутич Київської області, що є містом-супутником непрацюючої Чорнобильської АЕС, відновлено постачання електроенергії. Світла не було три доби.
