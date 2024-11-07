У Києві запрацювала перша когенераційна установка потужністю 1,5 МВт

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні, в умовах постійних атак ворога, нашим ключовим пріоритетом є модернізація енергосектору. Столична влада робить все, щоб підвищити стійкість та енергетичну незалежність Києва. Зокрема, важливих обʼєктів столиці", - написав Кличко.

Крім того, Київ замовив ще 15 когенераційних установок, які мають надійти партіями протягом року.

Віталій Кличко нагадав, що в травні Київрада схвалила Концепцію "Енергетичне відновлення: шлях до розподіленої когенерації", яка спрямована на розбудову в столиці локальних джерел комбінованого виробництва тепла та електроенергії, а також ширше використання альтернативних джерел палива.