У Києві запрацювала перша когенераційна установка потужністю 1,5 МВт
У Києві за підтримки USAID почала працювати перша когенераційна газопоршнева установка потужністю 1,5 МВт
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Сьогодні, в умовах постійних атак ворога, нашим ключовим пріоритетом є модернізація енергосектору. Столична влада робить все, щоб підвищити стійкість та енергетичну незалежність Києва. Зокрема, важливих обʼєктів столиці", - написав Кличко.
Крім того, Київ замовив ще 15 когенераційних установок, які мають надійти партіями протягом року.
Віталій Кличко нагадав, що в травні Київрада схвалила Концепцію "Енергетичне відновлення: шлях до розподіленої когенерації", яка спрямована на розбудову в столиці локальних джерел комбінованого виробництва тепла та електроенергії, а також ширше використання альтернативних джерел палива.
- Одеса за фінансової допомоги урядів Японії, Норвегії та Швеції за підтримки ПРООН в Україні отримала першу з чотирьох газопоршневих установок.
- Актуальне
- Важливе