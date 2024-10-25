З початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 19 тис. тонн гумдопомоги для енергетичного сектору
З початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від партнерів 19,2 тисячі тонн гуманітарної допомоги для підтримки стабільної роботи енергосистеми
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Таку допомогу надали 36 країн світу. Зазначається, що Україна отримує від партнерів енергетичне обладнання, зокрема трансформатори, необхідні матеріали для проведення ремонтно-відновлювальних робіт.
"У вересні 2024 року пріоритетним напрямом гуманітарної допомоги енергосектору України з боку міжнародних донорів була передача обладнання для посилення стійкості енергосистеми, забезпечення термінових потреб житлово-комунальної сфери до старту опалювального періоду", - розповіли в Міністерстві.
Також у відомстві зазначили, що тільки за минулий місяць із пропозиціями технічної допомоги до України звернулись 5 країн.
"Було надано обладнання орієнтовною вартістю €10,5 млн, яке оперативно розподіляється відповідно до запитів та потреб набувачів у регіонах України", - йдеться у повідомленні.
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