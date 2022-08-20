Про це повідомляє Енергоатом у своєму телеграм-каналі.

Удар по місту Вознесенськ, розташованому поблизу Південноукраїнської атомної електростанції, викликав серйозне занепокоєння в НАК "Енергоатом".

"Сам факт обстрілу зони спостереження Південноукраїнської АЕС є черговим цинічним актом ядерного тероризму росії. Адже на місці виявлено уламки ворожої ракети, яка влучила в будинок. І не виключено, що ця ракета була спрямована саме в бік ПАЕС, яку російські військові намагалися захопити ще на початку березня. Тоді спроба виявилася невдалою: ЗСУ зупинили загарбників, – повідомляє Енергоатом. – Тоді саме поблизу Вознесенська співробітники СБУ затримали трьох російських військових, які ховалися в покинутих будівлях. Всі троє входили до складу угруповання, яке планувало захоплення станції. Відтоді загарбники просто безжально гатять по південному регіону України, руйнуючи його інфраструктуру та не жаліючи людей".

20 серпня приблизно о 11:30 росіяни завдали ракетного удару по місту Вознесенськ Миколаївської області.

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