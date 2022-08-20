Енергоатом не виключає, що ракета, якою влучили по Вознесенську, була скерована на Південноукраїнську АЕС
Обстріл зони спостереження Південноукраїнської АЕС, до якої входить Вознесенськ, є черговим цинічним актом ядерного тероризму росії
Про це повідомляє Енергоатом у своєму телеграм-каналі.
Удар по місту Вознесенськ, розташованому поблизу Південноукраїнської атомної електростанції, викликав серйозне занепокоєння в НАК "Енергоатом".
"Сам факт обстрілу зони спостереження Південноукраїнської АЕС є черговим цинічним актом ядерного тероризму росії. Адже на місці виявлено уламки ворожої ракети, яка влучила в будинок. І не виключено, що ця ракета була спрямована саме в бік ПАЕС, яку російські військові намагалися захопити ще на початку березня. Тоді спроба виявилася невдалою: ЗСУ зупинили загарбників, – повідомляє Енергоатом. – Тоді саме поблизу Вознесенська співробітники СБУ затримали трьох російських військових, які ховалися в покинутих будівлях. Всі троє входили до складу угруповання, яке планувало захоплення станції. Відтоді загарбники просто безжально гатять по південному регіону України, руйнуючи його інфраструктуру та не жаліючи людей".
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20 серпня приблизно о 11:30 росіяни завдали ракетного удару по місту Вознесенськ Миколаївської області.
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