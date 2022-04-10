Енергоатом встановив надбавку до зарплат працівникам Запорізької АЕС
НАЕК "Енергоатом" встановив надбавку до зарплат працівникам Запорізької атомної електростанції. Гроші зможуть отримати після деокупації об'єкта
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Працівникам Запорізької АЕС – патріотам України – встановлена надбавка на заробітну плату у розмірі 20%. Вона нараховуватиметься усім працівникам ЗАЕС з 4 березня 2022 року – дня захоплення станції та початку окупації міста-супутника Енергодара. Виплати відбудуться одноразово у день звільнення станції від окупантів", – йдеться у повідомленні.
Це спільне рішення Енергоатому та профспілкового комітету компанії для підтримки персоналу ЗАЕС та членів їхніх сімей, які мешкають у тимчасово окупованому Енергодарі.
У повідомленні наголошують, що це найменше, що наразі може зробити Енергоатом для працівників ЗАЕС та їхніх близьких.
"Працівники попри систематичні знущання рашистів та шалений тиск, героїчно виконують свою роботу і забезпечують безпеку найбільшого в Європі ядерного об’єкта", – додають в Енергоатомі.
- В Енергодарі росіяни створили пропагандистську радіостанцію "Радіо Росії", викрадають людей, а в Мелітополі викрадають сільгосптехніку й вивозять у бік тимчасово окупованого Криму.
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