Енергоатом встановив надбавку до зарплат працівникам Запорізької АЕС

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Працівникам Запорізької АЕС – патріотам України – встановлена надбавка на заробітну плату у розмірі 20%. Вона нараховуватиметься усім працівникам ЗАЕС з 4 березня 2022 року – дня захоплення станції та початку окупації міста-супутника Енергодара. Виплати відбудуться одноразово у день звільнення станції від окупантів", – йдеться у повідомленні.

Це спільне рішення Енергоатому та профспілкового комітету компанії для підтримки персоналу ЗАЕС та членів їхніх сімей, які мешкають у тимчасово окупованому Енергодарі.

У повідомленні наголошують, що це найменше, що наразі може зробити Енергоатом для працівників ЗАЕС та їхніх близьких.



"Працівники попри систематичні знущання рашистів та шалений тиск, героїчно виконують свою роботу і забезпечують безпеку найбільшого в Європі ядерного об’єкта", – додають в Енергоатомі.

В Енергодарі росіяни створили пропагандистську радіостанцію "Радіо Росії", викрадають людей, а в Мелітополі викрадають сільгосптехніку й вивозять у бік тимчасово окупованого Криму.