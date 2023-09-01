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Головна Культура Енергоатом запустив всеукраїнський творчий проєкт для дітей "Все буде Україна". Як долучитися

Енергоатом запустив всеукраїнський творчий проєкт для дітей "Все буде Україна". Як долучитися

1 вересня, 2023 п'ятниця
15:09
Культура

У п'ятницю, 1 вересня, стартував всеукраїнський творчий онлайн-проєкт для дітей та підлітків від Енергоатому #ВсеБудеУкраїна

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

Метою проєкту є надати дітям та підліткам можливість за допомогою творчості висловити свою патріотичну громадянську позицію.

Проєкт націлений на підтримку талановитих дітей і розвиток творчої праці серед вчителів, викладачів та ін.

Етапи проведення конкурсу

Проєкт проводиться з 1 вересня 2023 року по 31 грудня 2023 року у два етапи.

Під час першого етапу учасник має виконати умови для участі в конкурсі: підписатися на сторінку Енергоатом Junior у соціальній мережі Facebook, надіслати заявку на участь на електронну пошту [email protected] та свій проєкт.

Під час другого етапу учасникам повідомляють про рішення членів журі та відбирають роботи переможців для тематичної виставки. 

Умови для участі

  • учасниками можуть бути діти віком до 18 років;
  • підготована робота може бути у вигляді відео (демонстрація власних талантів, анімація, хореографія тощо), фото, образотворчого мистецтва, цифрового малюнку або художньої літератури тощо. Робота має відповідати визначеній темі та бути створена спеціально для цього проєкту;
  • до участі від одного учасника приймається необмежена кількість робіт, але учасник має приєднатися/уподобати групу/сторінку Енергоатом Junior у соціальній мережі Facebook.

Більше деталей про умови участі в конкурсі можна знайти за посиланням.

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