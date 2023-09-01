Енергоатом запустив всеукраїнський творчий проєкт для дітей "Все буде Україна". Як долучитися
У п'ятницю, 1 вересня, стартував всеукраїнський творчий онлайн-проєкт для дітей та підлітків від Енергоатому #ВсеБудеУкраїна
Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.
Метою проєкту є надати дітям та підліткам можливість за допомогою творчості висловити свою патріотичну громадянську позицію.
Проєкт націлений на підтримку талановитих дітей і розвиток творчої праці серед вчителів, викладачів та ін.
Етапи проведення конкурсу
Проєкт проводиться з 1 вересня 2023 року по 31 грудня 2023 року у два етапи.
Під час першого етапу учасник має виконати умови для участі в конкурсі: підписатися на сторінку Енергоатом Junior у соціальній мережі Facebook, надіслати заявку на участь на електронну пошту [email protected] та свій проєкт.
Під час другого етапу учасникам повідомляють про рішення членів журі та відбирають роботи переможців для тематичної виставки.
Умови для участі
- учасниками можуть бути діти віком до 18 років;
- підготована робота може бути у вигляді відео (демонстрація власних талантів, анімація, хореографія тощо), фото, образотворчого мистецтва, цифрового малюнку або художньої літератури тощо. Робота має відповідати визначеній темі та бути створена спеціально для цього проєкту;
- до участі від одного учасника приймається необмежена кількість робіт, але учасник має приєднатися/уподобати групу/сторінку Енергоатом Junior у соціальній мережі Facebook.
Більше деталей про умови участі в конкурсі можна знайти за посиланням.
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