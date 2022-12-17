Енергосистема продовжує відновлюватись після масованого ракетного удару РФ, - Укренерго
Станом на 17 грудня енергосистема України продовжує відновлюватись після дев'ятого ракетного удару ворога, який він завдав 16 грудня
Про це повідомляє Укренерго у telegram.
Зокрема, триває процес виведення блоків атомних станцій, за винятком окупованої Запорізької, на рівень запланованої потужності. Теплоелектростанції поетапно відновлюють роботу, гідроелектростанції продовжують працювати за графіком. На енергооб’єктах, пошкоджених обстрілами, проводяться аварійно-відновлювальні роботи.
"Дефіцит електроенергії в системі, через наслідки дев'яти ракетних атак, все ще є значним. Всім обленерго доведені ліміти споживання. Стан електромереж по всій країні ускладнено через погодні умови: дощ зі снігом, мороз та сильний вітер призводять до обледеніння обладнання. Ремонтні бригади працюють цілодобово", - поінформували в Укренерго.
Там додали, що режим надзвичайної ситуації, який було введено для операцій на ринку електроенергії було завершено 16 грудня о 19:15. Наразі ринок електроенергії України працює в нормальному режимі.
- 16 грудня Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію в енергосистемі країни.
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