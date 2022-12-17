Про це повідомляє Укренерго у telegram.

Зокрема, триває процес виведення блоків атомних станцій, за винятком окупованої Запорізької, на рівень запланованої потужності. Теплоелектростанції поетапно відновлюють роботу, гідроелектростанції продовжують працювати за графіком. На енергооб’єктах, пошкоджених обстрілами, проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

"Дефіцит електроенергії в системі, через наслідки дев'яти ракетних атак, все ще є значним. Всім обленерго доведені ліміти споживання. Стан електромереж по всій країні ускладнено через погодні умови: дощ зі снігом, мороз та сильний вітер призводять до обледеніння обладнання. Ремонтні бригади працюють цілодобово", - поінформували в Укренерго.

Там додали, що режим надзвичайної ситуації, який було введено для операцій на ринку електроенергії було завершено 16 грудня о 19:15. Наразі ринок електроенергії України працює в нормальному режимі.

16 грудня Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію в енергосистемі країни.

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