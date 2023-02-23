Енергосистема України має значний резерв потужності попри зростання споживання, – Міненерго
Енергосистема України станом на 23 лютого має значний резерв потужності попри зростання споживання, пов'язане з похолоданням
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Незважаючи на збільшення обсягів споживання у зв’язку з похолоданням, генерація має достатньо потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії, а також значний резерв", - ідеться в повідомленні.
При цьому у відомстві зазначили, що за останню добу внаслідок російських обстрілів зросла кількість знеструмлених споживачів у Харківській і Запорізькій областях.
Водночас у Донецькій області відновлено електропостачання майже 18 тисяч абонентів.
- 22 лютого через негоду без електропостачання були 137 населених пунктів у шести областях.
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