Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Незважаючи на збільшення обсягів споживання у зв’язку з похолоданням, генерація має достатньо потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії, а також значний резерв", - ідеться в повідомленні.

При цьому у відомстві зазначили, що за останню добу внаслідок російських обстрілів зросла кількість знеструмлених споживачів у Харківській і Запорізькій областях.

Водночас у Донецькій області відновлено електропостачання майже 18 тисяч абонентів.