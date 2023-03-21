Енергосистема України працює із резервом потужності, - міністр Галущенко
У вівторок, 21 березня, енергосистема України продовжує працювати без обмежень для споживачів
Про це повідомляє Міністерство енергетики з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка
"Генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні," - ідеться у повідомленні.
За словами міністра, у деяких областях тривають ремонтні роботи на об‘єктах мережевої інфраструктури, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу. Можливі нетривалі відключення електроенергії в окремих районах Житомирщини та Київщини.
- 17 березня у Мінстерстві енергетики повідомили, що Україна налагодить виробництво власного ядерного палива, котре може замінити російське на європейському ринку. Таким чином стане можливим зменшити світову залежність від російських ядерних технологій.
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