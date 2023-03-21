Про це повідомляє Міністерство енергетики з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка

"Генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні," - ідеться у повідомленні.

За словами міністра, у деяких областях тривають ремонтні роботи на об‘єктах мережевої інфраструктури, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу. Можливі нетривалі відключення електроенергії в окремих районах Житомирщини та Київщини.