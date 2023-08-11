Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Ердоган доб'ється капітуляції Путіна щодо зерна, - політаналітик Горбач
Ексклюзив

Ердоган доб'ється капітуляції Путіна щодо зерна, - політаналітик Горбач

11 серпня, 2023 п'ятниця
17:28
Світ Володимир Горбач

Російський диктатор Володимир Путін найближчим часом буде вимушений погодитися на відновлення торгівлі у Чорному морі

Про це в ефірі Еспресо заявив політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Володимир Горбач.

"Турки виходять з власного інтересу, як і всі інші світові сили та діячі. Вони просто ці власні інтереси усвідомлюють інакше, ніж турки. Турки не відчувають загрози для себе, а поляки, литовці відчувають - в цьому суттєва різниця", - сказав він. 

Горбач зазначив, що турки хотіли б відновити економічну співпрацю в Чорному морі і торгувати зерном - і українським, і російським, і будь-яким іншим.

"Оця більш-менш нейтральна економічна позиція вона буде диктувати дії. Я думаю, що президент Ердоган доможеться найближчим часом капітуляції Путіна в цьому питанні і він буде змушений погодитися на відновлення торгівлі у Чорному морі", - підсумував аналітик.

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії. 

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. 

25 липня Головне управління розвідки оприлюднило доповідь керівництву РФ, де вказані технології, які використовували росіяни для перешкоджання експорту українського зерна, що свідчить про цілеспрямований зрив "зернової угоди".

26 липня міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Росія розмістила сучасний корвет "Сергій Котів" у південній частині Чорного моря для перехоплення торгових суден у морі. Він патрулює маршрут перевезення між Босфором та Одесою. Пізніше стало відомо, що РФ готує авіацію та кораблі для блокування районів Чорного моря, виявлення та знищення кораблів. 

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що РФ після одностороннього виходу із Чорноморської зернової ініціативи готова замінити українське зерно та розпочати безплатно постачати своє в країни Африки.

У неділю, 30 липня, попри завершення "зернової угоди", три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю..

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна продовжить експорт зерна, попри небажання Росії. Певні заходи для цього вже вживаються.

 9 серпня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про намір відновити зернову угоду в "розширеному масштабі" і закликав західні країни "виконати обіцянки".

Економіка
Володимир Путін
Війна з Росією
Реджеп Ердоган
зернові
Чорне море
Читайте також:
Ердоган і Путін
10 серпня, 2023 четвер
У Туреччині Україну та РФ закликали негайно розпочати переговори
Мірча Луческу
11 серпня, 2023 п'ятниця
Луческу розкритикував Ярмоленка після поразки "Динамо" від "Аріса"
11 серпня, 2023 п'ятниця
Експосол США у Москві Макфол припустив, чому Вашингтон забороняє Україні бити по території РФ
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.96
    Купівля 36.96
    Продаж 37.69
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
11 серпня
17:43
Богдан Лєднєв
"Дніпро-1" заплатив 500 тис. євро за трансфер футболіста "Динамо", - ЗМІ
17:42
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:23
"Реал", Андрій Лунін
Анчелотті чітко висловився про майбутнє Луніна після жахливої травми основного воротаря "Реала"
17:01
До $5 тис. за виїзд: СБУ викрила три канали втечі ухилянтів за кордон і затримала організаторів
16:59
Артем Довбик, "Жирона"
"Жирона" заявила Довбика і Циганкова на стартовий матч Ла Ліги
16:58
Києво-Печерська лавра
У Києво-Печерській лаврі парафіяни московської церкви забарикадувалися в кількох корпусах монастиря
16:56
ЗСУ, ремонт військової техніки
В Україні спростили імпорт комплектуючих для військової техніки. Що змінилося
16:42
Василь Ломаченко та Девін Хейні (праворуч)
Ломаченко відмовився битись за титул WBC проти непереможного американця
16:38
Ексначальнику Держекоінспекції на Закарпатті вручили підозру через привласнення майже 1000 літрів пального
Збитки на 2,69 млн грн: на Одещині голову райради підозрюють у викраденні катера Держекоінспекції
16:25
OLX
Боротьба зі шахраями: OLX видалятиме оголошення про продаж квитків Укрзалізниці
16:20
Анонс
На фото: табличка селища Іванівка
Про пекло окупації на Чернігівщині: на Еспресо фільм про березень 2022
16:15
Афганістан
В Афганістані тривала посуха поглиблює гуманітарну кризу
16:11
Ілон Маск та Марк Цукерберг
"Все в кадрі буде Стародавнім Римом": Маск заінтригував "епічним" місцем бою з Цукербергом
16:05
OPINION
Богдан Данилишин
Як пов'язані темпи контрнаступу з очікуваннями бізнесу
16:00
потяг_Укрзалізниця
Україна розірвала угоду з Росією про роботу залізниці
15:54
В Україні у межах ініціативи UNITED24 відбудували 16 мостів
В Україні у межах ініціативи UNITED24 відбудували 16 мостів
15:49
Лукашенко
Лукашенко про вивезення дітей з ТОТ України до РФ і Білорусі: "Ми з Путіним це робили і будемо робити"
15:46
Польська поліція на розмінуваннях Київщини
Протягом тижня сапери знешкодили майже 1,5 тис. вибухових пристроїв на деокупованих територіях
15:39
на фото горить будинок у Покровську після ракетного удару
Обстріл Росією Покровська: поліція показала відео з місця теракту, камери зафільмували другий удар
15:36
Німеччина Україна
Bild: Уряд Німеччини зараз не розглядає передачу ракет Taurus Україні
15:36
обмін ламп
Програму обміну ламп розжарювання на LED розширили. Хто може нею скористатися
15:32
гривні
Кабмін дозволив Укрпошті переказувати пенсії людям, які тимчасово перебувають за кордоном
15:28
В Україні очікується суха та сонячна погода, але місцями будуть дощі: прогноз на вихідні від Наталки Діденко
15:20
Пресреліз
логотип телеканалу Еспресо
Телеканал Еспресо - лідер липня в інформаційному мовленні
15:20
Зі Словаччини екстрадовано підозрюваного у розкраданні 5 млн грн на закупівлі ПЛР-тестів для Укрзалізниці
15:00
Укриття в івано-франківській школі
В Україні 68% закладів освіти мають укриття різного типу, – Шмигаль
14:56
Нова Зеландія
Нова Зеландія звинуватила Росію, Китай та Іран у шпигунстві та втручанні у внутрішні справи
14:53
Володимир Зеленський
Зеленський: звільняємо всіх обласних воєнкомів, керувати цією системою мають люди, які пройшли фронт
14:50
Ексклюзив
Москва пожежа
"Наслідки "СВО" і їх буде більше": представник ГУР МО Юсов про вибухи на території РФ
14:46
Оновлено
ракета
РФ атакувала Україну "кинджалами": на Франківщині загинула дитина, у Києві уламки впали на територію дитячої лікарні
14:36
Ексклюзив
український безпілотник Punisher
Необхідно налагодити постійну комунікацію виробників зброї та ЗСУ, - директор компанії "Атлон Авіа" В'юнник
14:09
Новини компаній
На фото: завод Феррекспо
Компанія Ferrexpo в першому півріччі 2023 року інвестувала в Україну $58 млн
14:03
Жозеп Боррель
ЄС закликав військову хунту Нігеру звільнити затриманого президента та його родину
14:01
OPINION
Сергій Стуканов
Як подолати короткозорість політиків і суспільства
13:56
Огляд
танк Abrams M-1
Як Abrams вплинуть на бойові дії в Україні: переваги та технічні характеристики американських танків
13:49
Залужний зустрівся з начальником генштабу ЗС Словаччини: обговорили навчання пілотів на F-16
13:49
застосунок Дія
Застосунок "Дія" встановили майже 20 млн українців, понад 4 млн користуються сайтом
13:34
на фото: фейкова реклама
"Заробив більше за "Барбі": росіяни поширили фейк про Зеленського, Нью-Йорк і республіканську партію США
13:26
Інфографіка
Укриття в Колківському центрі професійно-технічної освіти
Дистанційний формат навчання під час війни не підтримують 63% опитаних, - дослідження
13:15
"Потяг до перемоги"
За рік від запуску застосунку Укрзалізниці в ньому купили понад 4 млн квитків
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV