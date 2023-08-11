Ердоган доб'ється капітуляції Путіна щодо зерна, - політаналітик Горбач
Російський диктатор Володимир Путін найближчим часом буде вимушений погодитися на відновлення торгівлі у Чорному морі
Про це в ефірі Еспресо заявив політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Володимир Горбач.
"Турки виходять з власного інтересу, як і всі інші світові сили та діячі. Вони просто ці власні інтереси усвідомлюють інакше, ніж турки. Турки не відчувають загрози для себе, а поляки, литовці відчувають - в цьому суттєва різниця", - сказав він.
Горбач зазначив, що турки хотіли б відновити економічну співпрацю в Чорному морі і торгувати зерном - і українським, і російським, і будь-яким іншим.
"Оця більш-менш нейтральна економічна позиція вона буде диктувати дії. Я думаю, що президент Ердоган доможеться найближчим часом капітуляції Путіна в цьому питанні і він буде змушений погодитися на відновлення торгівлі у Чорному морі", - підсумував аналітик.
Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"
16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.
19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії.
Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України.
25 липня Головне управління розвідки оприлюднило доповідь керівництву РФ, де вказані технології, які використовували росіяни для перешкоджання експорту українського зерна, що свідчить про цілеспрямований зрив "зернової угоди".
26 липня міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Росія розмістила сучасний корвет "Сергій Котів" у південній частині Чорного моря для перехоплення торгових суден у морі. Він патрулює маршрут перевезення між Босфором та Одесою. Пізніше стало відомо, що РФ готує авіацію та кораблі для блокування районів Чорного моря, виявлення та знищення кораблів.
Президент Росії Володимир Путін повідомив, що РФ після одностороннього виходу із Чорноморської зернової ініціативи готова замінити українське зерно та розпочати безплатно постачати своє в країни Африки.
У неділю, 30 липня, попри завершення "зернової угоди", три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю..
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна продовжить експорт зерна, попри небажання Росії. Певні заходи для цього вже вживаються.
9 серпня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про намір відновити зернову угоду в "розширеному масштабі" і закликав західні країни "виконати обіцянки".
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