Про це в ефірі Еспресо заявив політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Володимир Горбач.

"Турки виходять з власного інтересу, як і всі інші світові сили та діячі. Вони просто ці власні інтереси усвідомлюють інакше, ніж турки. Турки не відчувають загрози для себе, а поляки, литовці відчувають - в цьому суттєва різниця", - сказав він.

Горбач зазначив, що турки хотіли б відновити економічну співпрацю в Чорному морі і торгувати зерном - і українським, і російським, і будь-яким іншим.

"Оця більш-менш нейтральна економічна позиція вона буде диктувати дії. Я думаю, що президент Ердоган доможеться найближчим часом капітуляції Путіна в цьому питанні і він буде змушений погодитися на відновлення торгівлі у Чорному морі", - підсумував аналітик.