Ердоган назвав рішення Росії відвести війська з Херсона "позитивним та важливим"

Про це Ердоган розповів журналістам у Анкарі перед вильотом на саміт тюркських країн в Узбекистані, інформує Anadolu.

"Рішення Росії щодо Херсона є позитивним, важливим рішенням", - сказав Ердоган.

Ердоган у контексті відступу росіян також заявив про високий рівень довіри з президентом Росії Путіним та пообіцяв продовжити посередницькі зусилля у російсько-українських переговорах.

Нагадаємо, 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

Байден висловив припущення, що Росія чекала з рішенням про здачу Херсона до завершення виборів у США. А саме рішення – свідчення того факту, що у них, у російської армії, великі проблеми.

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