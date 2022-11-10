Ердоган назвав рішення Росії відвести війська з Херсона "позитивним та важливим"
Президент Туреччини заявив у четвер, що рішення Росії вивести свої війська з Херсонської області на півдні України було "позитивним і важливим"
Про це Ердоган розповів журналістам у Анкарі перед вильотом на саміт тюркських країн в Узбекистані, інформує Anadolu.
"Рішення Росії щодо Херсона є позитивним, важливим рішенням", - сказав Ердоган.
Ердоган у контексті відступу росіян також заявив про високий рівень довіри з президентом Росії Путіним та пообіцяв продовжити посередницькі зусилля у російсько-українських переговорах.
- Нагадаємо, 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
- Байден висловив припущення, що Росія чекала з рішенням про здачу Херсона до завершення виборів у США. А саме рішення – свідчення того факту, що у них, у російської армії, великі проблеми.
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