Ердоган у Львові говоритиме із Зеленським про зміцнення механізму експорту зерна з України та дипломатичне завершення війни
Президент Туреччини Реджеп Ердоган на зустрічі з Володимиром Зеленським планує розглянути кроки для припинення війни "дипломатичним шляхом"
Про це повідомляється у заяві на сайті президента Туреччини.
Під час перемовин у Львові Ердоган і Зеленський планують обговорити усі аспекти турецько-українських відносин.
"Також, в рамках візиту, планується проведення тристороннього саміту за участі президента Володимира Зеленського і генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріша, під час якого буде розглянуто потенційні кроки, спрямовані на дедалі активнішу підтримку діяльності механізму, сформованого для експорту українського зерна на світові ринки, і на припинення війни між Україною і Росією за допомогою дипломатичних засобів", - пишуть у турецькій заяві.
- 16 серпня стало відомо, що генсек ООН Антоніу Гутерреш цього тижня прибуде до Львова і Одеси, зустрінеться з президентами України Володимиром Зеленським і Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
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