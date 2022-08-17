Про це повідомляється у заяві на сайті президента Туреччини.

Під час перемовин у Львові Ердоган і Зеленський планують обговорити усі аспекти турецько-українських відносин.

"Також, в рамках візиту, планується проведення тристороннього саміту за участі президента Володимира Зеленського і генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріша, під час якого буде розглянуто потенційні кроки, спрямовані на дедалі активнішу підтримку діяльності механізму, сформованого для експорту українського зерна на світові ринки, і на припинення війни між Україною і Росією за допомогою дипломатичних засобів", - пишуть у турецькій заяві.

16 серпня стало відомо, що генсек ООН Антоніу Гутерреш цього тижня прибуде до Львова і Одеси, зустрінеться з президентами України Володимиром Зеленським і Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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