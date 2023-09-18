Ердоган зустрінеться з Маском: будуть говорити про космічні технології

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Ердоган зустрінеться з Маском у новозбудованому Турецькому домі біля штаб-квартири ООН.

Видання нагадує, що американський мільярдер відвідав Ердогана в Анкарі у 2017 році, через рік після того, як президент пережив спробу державного перевороту, і з того часу відносини між ними розвиваються.

"Ердоган заохочує розвиток самодостатньої оборонної промисловості, включаючи виробництво безпілотних бойових літаків, щоб підтримати турецьку армію в регіоні, який загруз у конфлікті", - додали у повідомленні.