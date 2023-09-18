Ердоган зустрінеться з Маском: будуть говорити про космічні технології
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган й американський мільярдер Ілон Маск планують зустрітися у Туреччині. Вони будуть обговорювати співпрацю з низки питань: від космічних технологій до акумуляторів для електромобілів
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що Ердоган зустрінеться з Маском у новозбудованому Турецькому домі біля штаб-квартири ООН.
Видання нагадує, що американський мільярдер відвідав Ердогана в Анкарі у 2017 році, через рік після того, як президент пережив спробу державного перевороту, і з того часу відносини між ними розвиваються.
"Ердоган заохочує розвиток самодостатньої оборонної промисловості, включаючи виробництво безпілотних бойових літаків, щоб підтримати турецьку армію в регіоні, який загруз у конфлікті", - додали у повідомленні.
- Нагадаємо, що 9 вересня стало відомо, що Ердоган просить кількох лідерів G20 виконати деякі вимоги Росії щодо відновлення зернової угоди.
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