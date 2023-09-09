Ердоган закликає лідерів G20 задовольнити деякі вимоги Росії щодо зернової угоди
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган просить кількох лідерів G20 виконати деякі вимоги Росії щодо відновлення зернової угоди
Про це пише Bloomberg із посиланням на трьох турецьких чиновників, які знайомі із перемовинами.
За словами турецьких чиновників, Ердоган намагається провести закриті зустрічі з лідерами під час саміту G20 у Нью-Делі цими вихідними.
"Хоча зусилля Туреччини навряд чи вплинуть на союзників України в США та Європі, прийняття Ердоганом вимог Росії підкреслює виклики, з якими він стикається під час свого балансування після вторгнення Москви в Україну", - пише видання.
Зазначається, що Туреччина просить світових лідерів полегшити страхування російського експорту продовольства та добрив і відновити підключення Москви до системи SWIFT для міжнародних платежів.
"Туреччина каже своїм колегам, що спосіб відновити угоду полягає в послабленні деяких санкцій, які, як стверджує Москва, перешкоджають їй імпортувати сільськогосподарське обладнання, таке як трактори або запчастини, заявили турецькі чиновники", - додали у повідомленні.
Що відомо про роботу "зернового коридору"
17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.
Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.
12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.
16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.
25 серпня президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Політики, зокрема, обговорили "зернову угоду". Фідан заявив, що Анкара не бачить "жодної альтернативи" Чорноморській зерновій ініціативі – початковій угоді щодо зерна, яку Україна та Росія уклали за посередництва ООН та Туреччини.
4 вересня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган за підсумками зустрічі з очільником РФ Володимиром Путіним висловив сподівання на досягнення в короткі терміни домовленості щодо чорноморської зернової ініціативи
Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Україна передала Туреччині пропозицію щодо продовження роботи "зернового коридору" без участі Росії, але остаточної відповіді наразі не отримала.
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