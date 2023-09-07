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Україна передала Туреччині пропозицію щодо роботи "зернового коридору" без РФ

7 вересня, 2023 четвер
17:18
Економіка зерно, зернова угода

Україна передала Туреччині пропозицію щодо продовження роботи "зернового коридору" без участі Росії, але остаточної відповіді наразі не отримала

Про це розповів посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Пропозиція про роботу без Росії передана турецькій стороні. Поки що немає остаточного підтвердження. Але оскільки кораблі вже йдуть територіальними водами Румунії, Болгарії, а також Туреччини та проходять протоки без обмежень, то насправді це раціональний шлях", - сказав дипломат.

Він нагадав, що в межах "зернової ініціативи" були випадки, коли Росія обмежувала прохід кораблів до України або намагалася регулювати доступ до того чи іншого українського порту. Крім того, обмежувався перелік продукції, яку можна було експортувати з території України.

Ті чотири кораблі, які вийшли з Одеси новим "зерновим коридором", не мали жодних обмежень.

За словами посла, нині тривають консультації між Туреччиною та ООН, після чого очікуються перемовини між Києвом та Анкарою.

"Ми, звичайно, займаємо конструктивну позицію щодо наших партнерів – Туреччини, ООН і посередників – і опрацьовуватимемо механізми, які будуть вигідні нашій стороні, але не зашкодять принциповій позиції щодо зняття санкцій із Росії, оскільки це абсолютно хибний шлях", - резюмував Боднар.

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно  продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

25 серпня президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Політики, зокрема, обговорили "зернову угоду". Фідан заявив, що Анкара не бачить "жодної альтернативи" Чорноморській зерновій ініціативі – початковій угоді щодо зерна, яку Україна та Росія уклали за посередництва ООН та Туреччини.

Новини
Україна
Туреччина
зерно
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