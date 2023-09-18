Ердоган звернувся до Маска з проханням побудувати у Туреччині завод Тесла
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 17 вересня звернувся з проханням до генерального директора Тесла Ілона Маска побудувати завод Тесла в Туреччині
Про це повідомляє Reuters.
У повідомленні йдеться про те, що 17 вересня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звернувся з проханням до генерального директора Тесла Ілона Маска побудувати завод Тесла в Туреччині.
Ердоган перебуває в США для участі в 78-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Тесла та посольство Туреччини у Вашингтоні не відразу відповіли на запити про коментарі.
Зазначається, що розмова Ердогана з Маском сталась під час зустрічі в Турецькому домі, хмарочосі біля ООН у Нью-Йорку.
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган й американський мільярдер Ілон Маск планували зустрітися у Туреччині, де обговорюватимуть співпрацю з низки питань: від космічних технологій до акумуляторів для електромобілів.
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