"Єрмак готує ґрунт для переговорів": добірка російських фейків про Україну за 10 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 11 листопада росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Речник Путіна Д. Пєсков заявив, що "Київ веде терористичну діяльність проти воєнкорів РФ".

Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила, що "ситуація зі зберіганням небезпечних радіоактивних відходів (РАВ) в Україні набуває жахливого характеру".

Маніпуляція: TG-канал "Милитарист" з посиланням на інтерв'ю керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака написав: "Керівництво України в особі глави ОП Єрмака почало готувати ґрунт для переговорів".