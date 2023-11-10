"Єрмак готує ґрунт для переговорів": добірка російських фейків про Україну за 10 листопада
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 10 листопада
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 11 листопада росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Речник Путіна Д. Пєсков заявив, що "Київ веде терористичну діяльність проти воєнкорів РФ".
Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила, що "ситуація зі зберіганням небезпечних радіоактивних відходів (РАВ) в Україні набуває жахливого характеру".
Маніпуляція: TG-канал "Милитарист" з посиланням на інтерв'ю керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака написав: "Керівництво України в особі глави ОП Єрмака почало готувати ґрунт для переговорів".
- Ворожі ресурси запустили діпфейк з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який нібито закликав до держперевороту.
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