Єрмак про окупаційні обстріли залізничної інфраструктури України: нам потрібно більше зброї. Союзники повинні розуміти, що кожна година сумнівів коштує нам надто дорого

Про це пише в телеграмі голова Офісу президента України Андрій Єрмак.



"Росіяни намагаються зруйнувати нашу логістику, бо не можуть перемогти на полі бою. Вони хочуть зупинити країну, але їм це не вдається завдяки хоробрості наших воїнів, залізничників, дорожників та всіх українців", – пише Андрій Єрмак.



Окупаційні війська продовжують нападати та вбивати цивільних, зокрема, у Харкові.



"Також Росія продовжує воювати з мирними людьми. Удари наносяться по центральних частинах міст – вчора вкотре постраждав парк Горького у Харкові. Нам потрібно більше зброї, більше санкцій, більше підтримки", – додає голова Офісу президента.

Ввечері 4 травня у Дніпрі пролунали вибухи. Окупанти завдали ракетного удару по залізничній інфраструктурі.

3 травня росіяни завдали ракетних ударів по Львову. Більшість потягів затримувались. Укрзалізниця опублікувала графік потягів, які затримуються.

Унаслідок ракетного удару по Львівщині 25 квітня стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне".

25 квітня, російські окупанти обстріляли ракетами Рівненську область. Крім залізничної інфраструктури, постраждали прилеглі будинки, ушкодження отримав працівник.