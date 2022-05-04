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Оновлено

Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру: пошкоджено залізничну інфраструктуру

4 травня, 2022 середа
20:40
війна з Росією місто Дніпро

Ввечері 4 травня у Дніпрі пролунали вибухи. Мер повідомив про обстріл центру міста

Про це Борис Філатов і голова правління УЗ Олександр Камишін повідомили в телеграм.

Камишін заявив, що окупанти пошкодили залізничну інфраструктуру міста.



О 20:16 Філатов повідомив про обстріл Дніпра. За його словами, війська РФ завдали удар по центру міста.


Повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили о 19:52. Згодом було чути вибухи, які підтвердили у застосунку "єТривога".

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Дніпро
російська агресія
вибухи
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