Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру: пошкоджено залізничну інфраструктуру
Ввечері 4 травня у Дніпрі пролунали вибухи. Мер повідомив про обстріл центру міста
Про це Борис Філатов і голова правління УЗ Олександр Камишін повідомили в телеграм.
Камишін заявив, що окупанти пошкодили залізничну інфраструктуру міста.
О 20:16 Філатов повідомив про обстріл Дніпра. За його словами, війська РФ завдали удар по центру міста.
Повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили о 19:52. Згодом було чути вибухи, які підтвердили у застосунку "єТривога".
- 30 квітня голова облради Микола Лукашук повідомив, що окупанти вранці обстріляли Дніпропетровську область.
- У суботу, 30 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по фермерських складах у Дніпропетровській області.
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