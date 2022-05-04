Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру: пошкоджено залізничну інфраструктуру

Про це Борис Філатов і голова правління УЗ Олександр Камишін повідомили в телеграм.



Камишін заявив, що окупанти пошкодили залізничну інфраструктуру міста.







О 20:16 Філатов повідомив про обстріл Дніпра. За його словами, війська РФ завдали удар по центру міста.





Повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили о 19:52. Згодом було чути вибухи, які підтвердили у застосунку "єТривога".

30 квітня голова облради Микола Лукашук повідомив, що окупанти вранці обстріляли Дніпропетровську область.

У суботу, 30 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по фермерських складах у Дніпропетровській області.

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