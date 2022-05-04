Обстріл залізничної інфраструктури: УЗ опублікувала список потягів, які затримуються
В Україні сьогодні, 4 травня, станом на 18:40, затримується низка потягів
Про це інформує у телеграмі Укрзалізниця.
Із затримкою прямують потяги:
- №6 Запоріжжя — Івано-Франківськ (+11:27 год);
- №37 Ужгород — Одеса (+11 год);
- №30 Ужгород — Київ (+10:57 год);
- №149 Полтава — Чернівці (+10:53 год);
- №59 Київ — Чоп (+10:51 год);
- №49 Київ — Трускавець (+10:47 год);
- №22 Трускавець — Харків (+10:45 год);
- №14 Солотвино — Київ (+10:29 год);
- №46 Лозова — Ужгород (+10:10 год);
- №8 Чернівці — Київ (+10:15 год);
- №135 Чернівці — Одеса (+9:50 год);
- №12 Львів — Одеса (+9:45 год);
- №3 Львів — Запоріжжя (+9:39 год);
- №36 Одеса — Перемишль (+9:33 год);
- №7 Київ — Чернівці (+9:29 год);
- №38 Одеса — Ужгород (+9:19 год);
- №45 Ужгород — Лозова (+9:02 год);
- №43 Івано-Франківськ — Київ (+8:52 год);
- №13 Київ — Солотвино (+8:47 год);
- №56 Рахів — Київ (+8:34 год);
- №17 Харків — Львів (+8:07 год);
- №231 Дніпро — Львів (+7:38 год);
- №2 Харків — Івано-Франківськ (+5:51 год);
- №119 Запоріжжя — Львів (+4:57 год);
- №86 Львів — Заплріжжя (+3:07 год);
- №750 Івано-Франківськ — Київ (+2:34 год);
- №85 Запоріжжя — Львів (+2:01 год).
- Сьогодні, 4 травня, вранці ми повідомляли, що рух залізницею відновлено, проте через ракетні обстріли підстанцій затримуються кілька поїздів.
- З 6 травня відновлюється регулярне курсування швидкісного поїзда Інтерсіті+ сполученням Київ - Дніпро.
- З 3 травня поїзд №234/233 курсуватиме у сполученні Покровськ – Львів замість Покровськ – Чоп.
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2022, середа
4 травня
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