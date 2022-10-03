Про це йдеться на порталі Офісу Президента.

Співрозмовники обговорили перебіг ситуації на фронті та координацію заходів з реагування на останні агресивні дії Росії.

Єрмак акцентував на необхідності отримання Україною надійних міжнародних гарантій безпеки до набуття членства в НАТО.

Він нагадав, що Міжнародна робоча група підготувала рекомендації щодо Київського безпекового договору, укладення якого має забезпечити дієві гарантії безпеки на цей перехідний період.

Посадовець окремо наголосив на важливості жорсткої реакції на проведення Росією псевдореферендумів на тимчасово окупованих українських територіях та ухвалення незаконного рішення про їх анексію.

"Ці "референдуми" є нікчемними, вони не змінюють реальність. Територіальну цілісність України буде відновлено. Це - принципова позиція президента Володимира Зеленського, усього військово-політичного керівництва України та українського народу", - зазначив Єрмак.

Крім того, співрозмовники також обговорили продовження безпекової допомоги українській армії, потреби сил оборони України та оперативність її отримання.

2 жовтня керівник Офісу президента Андрій Єрмак відвідав компанію Baykar, де від імені президента Зеленського вручив голові Ради директорів Сельчуку Байрактару Орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

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