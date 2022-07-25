Єрмак встановлює повний контроль за Генпрокуратурою, - нардеп Ар'єв
Народний депутат Володимир Ар'єв вважає, що звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора було політичним рішенням
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Венедиктова пішла до Баканова причепом. Якщо до одного сумніву нема, а другий з сумнівом - то їх легше об’єднати. І це було політичним рішенням. Єрмак встановлює повний контроль за Генеральною прокуратурою. Це не може відбуватися без згоди Президента України. Вибудовується вертикаль не професіоналів, а вертикаль вірних. Ми маємо стежити за тим, що відбувається", - наголосив Ар'єв.
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