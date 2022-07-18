У Євросоюзі натякнули Зеленському на неконституційність “відсторонення” Венедіктової
У представництві Європейського Союзу в Україні зробили заяву щодо рішення Зеленського "відсторонити" від посади Генпрокурорку Ірину Венедіктову
Про це йдеться у твіті Глави представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса.
Твіт Маасікаса також поширили й на офіційній сторінці представництва Європейського Союзу, Президент України має не лише дотримуватися норм Конституції, а й зважати на міжнародну співпрацю у розслідуванні російських злочинів.
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“При відстороненні Генпрокурора Президентом Зеленським найважливішим – окрім конституційних процесів, яких слід дотримуватися – є підтримання належної роботи та співробітництво з міжнародними партнерами щодо розслідування та переслідування російських воєнних злочинів”, – йдеться у заяві.
- 17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора, а Івана Баканова усунув від виконання обов'язків голови СБУ.
- 18 липня Венедіктова заявила, що не збирається сперечатися з президентом і пообіцяла звітувати в Раді у разі внесення постанови про її звільнення.
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