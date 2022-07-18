Про це йдеться у твіті Глави представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса.

Твіт Маасікаса також поширили й на офіційній сторінці представництва Європейського Союзу, Президент України має не лише дотримуватися норм Конституції, а й зважати на міжнародну співпрацю у розслідуванні російських злочинів.

Читайте також: Венедіктова не звільнена з посади, адже немає постанови Верховної Ради. Блог Миколи Княжицького

“При відстороненні Генпрокурора Президентом Зеленським найважливішим – окрім конституційних процесів, яких слід дотримуватися – є підтримання належної роботи та співробітництво з міжнародними партнерами щодо розслідування та переслідування російських воєнних злочинів”, – йдеться у заяві.

17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора, а Івана Баканова усунув від виконання обов'язків голови СБУ.

18 липня Венедіктова заявила, що не збирається сперечатися з президентом і пообіцяла звітувати в Раді у разі внесення постанови про її звільнення.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb