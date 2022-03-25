Єрмак закликав Захід визнати РФ державою-терористом та виключити її з Радбезу ООН
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав країни Заходу посилити санкції проти РФ та забезпечити більш ефективну оборонну підтримку України
Про це він заявив під час прямого включення, організованого аналітичним центром Atlantic Council, передає Укрінформ.
"Я закликаю партнерів: час визнати, що Росія перетворилася на державу-терориста, вже практично офіційно. Час визнати ЗС РФ терористичною організацією", - наголосив керівник ОП.
Єрмак нсказав, що потрібно спочатку позбавити Росію впливових позицій в ООН.
"Цього (визнання росії терористом - ред.), вочевидь, не станеться, поки місце (постійного представника - ред.) в Радбезі ООН незаконно посідає держава, яка здійснила агресію проти іншої держави-засновниці ООН", - заявив очільник Офісу президента.
Він також закликав Захід забезпечити для України обмін розвідувальною інформацією в режимі реального часу.
Крім того, Єрмак зауважив на необхідності закрити небо над Україною.
"Тут ми бачимо кілька варіантів, і всі вони залежать від політичної волі сторін. Базовий варіант - передача Україні винищувачів і далекобійних систем ППО радянського та російського виробництва", - зазначив він.
Єрмак зазначив, що такі запаси мають Польща, Словаччина, Болгарія, Греція. Вони могли би передати ці системи Україні, а США натомість посилити їхній захист відповідною заміною.
Крім того, голова ОП закликав Захід до посилення економічного тиску на РФ, введення нових реальних санкцій та їх неухильного дотримання.
У цьому контексті він підкреслив важливість впровадження повного ембарго на торгівлю енергоносіями з Росією, а також позбавлення її можливості отримувати "сірий" та "чорний" імпорт через країни ОДКБ та Євразійського союзу. За його словами, потрібно остаточно згорнути для РФ будь-які перспективи провадити агресивну політику та бути загрозою світу.
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