Єрмак закликав Захід визнати РФ державою-терористом та виключити її з Радбезу ООН

Про це він заявив під час прямого включення, організованого аналітичним центром Atlantic Council, передає Укрінформ.

"Я закликаю партнерів: час визнати, що Росія перетворилася на державу-терориста, вже практично офіційно. Час визнати ЗС РФ терористичною організацією", - наголосив керівник ОП.

Єрмак нсказав, що потрібно спочатку позбавити Росію впливових позицій в ООН.

"Цього (визнання росії терористом - ред.), вочевидь, не станеться, поки місце (постійного представника - ред.) в Радбезі ООН незаконно посідає держава, яка здійснила агресію проти іншої держави-засновниці ООН", - заявив очільник Офісу президента.

Він також закликав Захід забезпечити для України обмін розвідувальною інформацією в режимі реального часу.



Крім того, Єрмак зауважив на необхідності закрити небо над Україною.

"Тут ми бачимо кілька варіантів, і всі вони залежать від політичної волі сторін. Базовий варіант - передача Україні винищувачів і далекобійних систем ППО радянського та російського виробництва", - зазначив він.

Єрмак зазначив, що такі запаси мають Польща, Словаччина, Болгарія, Греція. Вони могли би передати ці системи Україні, а США натомість посилити їхній захист відповідною заміною.

Крім того, голова ОП закликав Захід до посилення економічного тиску на РФ, введення нових реальних санкцій та їх неухильного дотримання.



У цьому контексті він підкреслив важливість впровадження повного ембарго на торгівлю енергоносіями з Росією, а також позбавлення її можливості отримувати "сірий" та "чорний" імпорт через країни ОДКБ та Євразійського союзу. За його словами, потрібно остаточно згорнути для РФ будь-які перспективи провадити агресивну політику та бути загрозою світу.