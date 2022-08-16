Про це йшлось у промові Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду 16 серпня

За словами прем’єр-міністра, українці уже подали вісім тисяч заявок на участь у програмі єРобота.

"Сьогодні Уряд виділив ще 103 млн грн на відповідні гранти. 74 млн грн будуть спрямовані для створення 324 мікробізнесів. Ще 29 млн грн підуть на запуск дев’яти нових проєктів у сфері ягідництва, садівництва та виноградарства, – заявив Денис Шмигаль. – Держава допомагає громадянам реалізувати свої плани та амбіції, створивши власну справу. Ми робимо це, адже розуміємо, що саме малий та середній бізнес — основа успішної української економіки та квітучої країни".

З 1 липня українці можуть подавати заявки на участь у проєкті "єРобота" через "Дію".

24 червня уряд анонсував три нові програми для підтримки економіки України в межах проєкту "єРобота". Це гранти для переробних підприємств, підтримка стартапів та підтримка кар’єри в ІТ.

21 червня уряд України почав впроваджувати проєкт грантової безповоротної підтримки нових бізнесів "єРобота".

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