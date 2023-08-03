єРобота: ветерани та члени їхніх сімей отримали 16 млн грн на створення власного бізнесу
Переможці грантової програми для ветеранів, ветеранок та другого з їх подружжя, яка запущена у межах проєкту єРобота, сумарно отримали від держави 16 мільйонів гривень на створення власного бізнесу
Про це інформує Міністерство економіки України, посилаючись на слова заступниці міністра економіки Тетяни Бережної в етері телемарафону.
Вона розповіла, що за умовами програми можна отримати кошти на розвиток бізнесу в розмірі від 250 тис. грн до 1 млн грн. Наразі вже є 41 переможець - 20 ветеранів і 21 дружина ветерана.
Загалом з часу запуску проєкту єРобота, який покликаний підтримати бізнес за допомогою грантових програм, переможці вже отримали гранти від держави на суму 4,5 млрд грн.
За словами Бережної, найбільш популярною виявилась програма мікрогрантів "Власна справа", яка передбачає фінансування до 250 тис. грн. Для участі було надіслано понад 26 тисяч заявок, з них - шість з половиною тисяч переможців, які створять 15 тисяч робочих місць, вже отримали близько 1,3 млрд грн грантових кошів.
"За рік з 1,3 млрд грн отриманих мікрогрантів за програмою "Власна справа" наші підприємці вже повернули податками і зборами до бюджетів всіх рівнів понад 336 млн грн. І ми бачимо, що програма активно працює, створюються робочі місця", - зазначила Бережна.
- У липні минулого року урядовці запустили грантову програму єРобота. Заявки на участь у проєкті можна подати через Дію.
- З 10 квітня Кабмін розширив проєкт єРобота і запустив нові грантові програми для ветеранів на старт або розвиток власного бізнесу.
- 28 квітня стало відомо, що уряд залучить ще майже 1,3 млрд грн від Державного центру зайнятості для видачі грантів для бізнесу в межах програми єРобота.
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