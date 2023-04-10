Ветерани можуть отримати грант на розвиток бізнесу: уряд запускає нові програми в рамках проєкту єРобота
Кабінет Міністрів розширює проєкт єРобота і з 10 квітня запускає нові грантові програми для ветеранів на старт або розвиток власного бізнесу
Про це повідомили в уряді.
Програма передбачає надання таких грантів:
250 тис. грн – для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця. Заявку на грант має право подати лише ветеран
500 тис. грн – для дружини/чоловіка учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць.
1 млн грн – для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП не менш ніж 3 роки, за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум 2 з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни.
Гранти на 500 тис. грн та 1 млн грн надаватимуть за умови співфінансування: 30% коштів має вкласти отримувач гранту, а 70% надасть держава.
Підприємець може використати грант на придбання обладнання, сировини, матеріалів, оренду приміщення і транспортних засобів, необхідних для реалізації свого бізнес-проєкту, закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, оплату послуг з маркетингу та реклами.
Для отримання фінансування ветерану або другому з подружжя ветерана необхідно подати заявку через портал Дія разом із бізнес-планом свого проєкту. Після перевірки кредитної історії, документів та оцінки бізнес-плану заявник має пройти співбесіду з фахівцями Держслужби зайнятості. За її підсумками служба ухвалює рішення про надання чи відмову в наданні гранту.
Отримувачі грантів зможуть також безоплатно пройти навчання з питань підприємництва та отримати консультації в регіональних центрах зайнятості.
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