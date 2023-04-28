Програма єРобота: на гранти для бізнесу залучать ще 1,3 млрд грн

Про це під час засідання Кабміну повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За інформацією Шмигаля, кошти, зокрема, спрямують на гранти бізнесу, який працює в галузі переробки.

"Стимулюємо бізнес до роботи й створення нових робочих місць. З цією метою продовжуємо видавати гранти за програмою єРобота. Від її старту держава вже виплатила понад 4 тис. грантів на суму 2,4 млрд грн. Найбільше – на розвиток переробних підприємств", – зазначив Шмигаль.

Він додав, що підтримку переробної галузі збільшать, адже вона відкриває перспективу зростання частки несировинного експорту та збільшення притоку валютної виручки до країни.