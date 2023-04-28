Програма єРобота: на гранти для бізнесу залучать ще 1,3 млрд грн
Уряд залучить ще майже 1,3 млрд грн від Державного центру зайнятості для видачі грантів для бізнесу в межах програми єРобота
Про це під час засідання Кабміну повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За інформацією Шмигаля, кошти, зокрема, спрямують на гранти бізнесу, який працює в галузі переробки.
"Стимулюємо бізнес до роботи й створення нових робочих місць. З цією метою продовжуємо видавати гранти за програмою єРобота. Від її старту держава вже виплатила понад 4 тис. грантів на суму 2,4 млрд грн. Найбільше – на розвиток переробних підприємств", – зазначив Шмигаль.
Він додав, що підтримку переробної галузі збільшать, адже вона відкриває перспективу зростання частки несировинного експорту та збільшення притоку валютної виручки до країни.
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