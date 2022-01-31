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Еротичний трилер "Глибокі води" з Беном Аффлеком і Аною де Армас вийде в український прокат 18 березня

31 січня, 2022 понедiлок
16:33
Культура

Еротичний трилер "Глибокі води" (Deep Water) з Беном Аффлеком і Аной де Армас почнуть показувати у кінотеатрах України з 18 березня

Про це повідомляє vlg.film.

Режисером трилера "Глибокі води" виступив голлівудський постановник Едріан Лайн, автор таких фільмів, як: "9 ½ тижнів", "Фатальний потяг" та "Непристойна пропозиція".

"Фільм розповідає про Віка (Бен Аффлек) та Мелінду (Ана де Армас), у яких є все, про що можна мріяти: чарівна донька, розкішний будинок та успішні друзі. Але їхній шлюб перетворився на порочну гру, де вона навмисно не приховує свої зради, а він прощає їй все. Коли одного з її коханців знаходять мертвим, подружжя дедалі сильніше затягують глибокі води підозр і брехні", - зазначає vlg.film.

Крім Аффлека та де Армас у стрічці зіграли Фін Віттрок ("Гра на пониження" і "Ла-Ла Ленд") Джейкоб Елорді ("Ейфорія" та "Будка поцілунків"), Трейсі Леттс ("Аутсайдери", "Маленькі жінки", "Секретне досьє"), Крістен Конноллі ("Картковий будинок" та "Хижі в лісі"), а також Ліл Рей Ховері ("Персонаж", "Пастка").
 

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