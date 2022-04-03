ЄС допоможе Україні у зборі доказів злочинів РФ у Бучі, – президент Євроради
Європейський союз допомагатиме Україні збирати докази злочинів Збройних сил РФ для майбутнього трибуналу в трибуналі над російськими військовими злочинцями
Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель.
Він прокоментував шокуючі кадри звірств російської армії в Бучі, назвавши їх "Бучанською різаниною".
"Шоковані кадрами звірств, скоєних російською армією у звільненій Києвом Бучі, що западають в пам'ять. ЄС допомагає Україні та неурядовим організаціям зібрати необхідні докази для судового переслідування в міжнародних судах. На підході подальші санкції та підтримка ЄС", – йдеться у повідомленні.
- Через масові вбивства росіянами мешканців Бучі на Київщині очільник МЗС Дмитро Кулеба вимагає від країн G7 запровадити проти РФ жорсткі санкції, зокрема ввести ембарго на російські нафту й газ і відключити всі банки від SWIFT.
- 3 квітня ексміністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що після звірств російської армії в Бучі ООН має негайно виключити РФ з Ради з прав людини або саморозпуститися.
- Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що звірства російських окупантів на Київщині стали можливими через боягузливу позицію європейських лідерів.
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