ЄС допоможе Україні у зборі доказів злочинів РФ у Бучі, – президент Євроради

Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель.

Він прокоментував шокуючі кадри звірств російської армії в Бучі, назвавши їх "Бучанською різаниною".

"Шоковані кадрами звірств, скоєних російською армією у звільненій Києвом Бучі, що западають в пам'ять. ЄС допомагає Україні та неурядовим організаціям зібрати необхідні докази для судового переслідування в міжнародних судах. На підході подальші санкції та підтримка ЄС", – йдеться у повідомленні.

Через масові вбивства росіянами мешканців Бучі на Київщині очільник МЗС Дмитро Кулеба вимагає від країн G7 запровадити проти РФ жорсткі санкції, зокрема ввести ембарго на російські нафту й газ і відключити всі банки від SWIFT.

3 квітня ексміністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що після звірств російської армії в Бучі ООН має негайно виключити РФ з Ради з прав людини або саморозпуститися.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що звірства російських окупантів на Київщині стали можливими через боягузливу позицію європейських лідерів.

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