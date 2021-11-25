ЄС має бути готовим ввести санкції проти Росії в разі нового нападу на Україну, - Меркель

Про це Меркель заявила на спільній пресконференції з прем'єрміністром Польщі Матеушем Моравецьким, передає Reuters.



"Будь-яка подальша агресія проти суверенітету України буде дорого коштувати", - заявила Меркель, коментуючи переміщення російських військ поблизу кордонів України.



Меркель додала, що розрядка напруження між Україною та Росією буде найкращим варіантом розвитку подій.



Крім того, очільники урядів Німеччини та Польщі обговорили питання мігрантів на польсько-білоруському кордоні.



Моравецький заявив, що Польща захищає ЄС і Німеччину від "великої хвилі" мігрантів і додав, що блок повинен розглянути можливість запровадження додаткових санкцій проти Білорусі.

Нагадаємо, у Держдепі США готуються до непередбачених обставин на випадок повномасштабного російського вторгнення в Україну.

24 листопада очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що новий напад Росії на Україну був би "фатальною помилкою".