ЄС має знайти аргументи, щоб Угорщина приєдналася до десятого пакету санкцій, - Кулеба

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок.

"Ми працюємо зараз з усіма державами-членами, щоб десятий санкційний пакет включав і ядерні, і ракетні, і пропагандистські санкції, тобто санкції проти всіх ключових для російської воєнної машини та економіки секторів. Станом на зараз те, що я бачу в роботі на рівні ЄС, – на нашу думку, проєкт десятого пакету не є достатньо сильним. Але ще є час для його посилення, і, я думаю, що ми отримаємо необхідний нам результат", - сказав він.

Окрім цього, коментуючи намір Угорщини накласти вето на будь-які санкції ЄС щодо російської ядерної енергетики, Кулеба зауважив, що ЄС "має знайти аргументи й важелі для того, щоб Угорщина приєдналася до сильного десятого санкційного пакету".

24 грудня 2022 року Орбан заявив, що Україна зможе воювати доти, доки США будуть надавати їй свою підтримку.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час спілкування із журналістами порівняв Україну з Афганістаном і назвав її "нічийною землею".

31 січня стало відомо, що Австрія та Угорщина домовилися не відправляти Україні зброю. Допомога країн обмежиться гуманітарною сферою й передусім стосуватиметься біженців.

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