ЄС надіслав Угорщині попередження через звільнення торговців людьми з в'язниць
Єврокомісія надіслала попередження Угорщині, уряд якої ухвалив рішення про звільнення з місць позбавлення волі засуджених за торгівлю людьми у зв'язку з переповненими в'язницями
Про це ідеться у висновку Єврокомісії.
Так проти Угорщини відкрито процедуру порушення "за невиконання своїх зобов’язань згідно з Директивою Ради 2002/90/ЄС", яка передбачає застосування ефективних, пропорційних і стримуючих обмежень щодо тих осіб, які сприяють несанкціонованому в'їзду, транзиту та проживанню мігрантів на території ЄС. Також країна порушила правила, встановлені Рамковим рішенням Ради, які передбачають кримінальне покарання за ці злочини.
Раніше, у квітні 2023 року, угорській уряд ухвалив постанову, що передбачає заміну покарання у вигляду позбавлення волі за злочини, пов'язані із незаконним ввезенням мігрантів, на "реінтеграційне ув'язнення". У такий спосіб засуджених звільняли навіть тоді, коли вони відбули незначний термін покарання. Після цього вони зобов'язані упродовж 72 годин покинути Угорщину і виїхати до країни їхнього постійного проживання або громадянства. Водночас постанова не містить жодних правил контролю чи моніторингу за засудженими, що забезпечували б виконання "реінтеграційного затримання" за межами Угорщини.
"Комісія вважає, що такі скорочені санкції, які застосовуються до осіб, засуджених за злочини, пов’язані з контрабандою, не є ані ефективними, ані стримуючими та не враховують обставин справ, що розглядаються", - ідеться у висновку.
Відтак Угорщина має два місяці, щоби відповісти на листа з попередженням, а також усунути порушення, виявлені Єврокомісією. За відсутності задовільної відповіді Комісія може ухвалити рішення щодо надання обґрунтованого висновку.
- 23 травня МЗС Австрії заявило про виклик посла Угорщини для отримання роз’яснень щодо повідомлень ЗМІ про дострокове звільнення сотень затриманих за перевезення незаконних мігрантів.
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