ЄС наглядатиме за країнами, які можуть реекспортувати підсанкційні товари до РФ, - спецпредставник О’Салліван

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив спецпредставник ЄС із питань санкцій Девід О'Салліван.

Він зазначив, що пріоритетними є товари, що їх можуть застосовувати для військових цілей.

"Вони виходять за рамки традиційного визначення товарів подвійного призначення, які використовуються у цивільній і військовій сферах. Ваш уряд нещодавно виділив їх як такі, що можуть бути використані в ракетах і безпілотниках", - сказав О'Салліван.

Він додав, що вже об'їздив країни, які можуть реекспортувати такі товари до країни-терориста. За його словами, він зустрів там позитивну відповідь.

Також спецпредставник зауважив, що ці країни не хочуть бути майданчиками для обходу санкцій, оскільки "не хочуть нести відповідальність за експорт товарів, які потенційно можуть вбивати українців". Відтак у ЄС, за словами О'Саллівана, отримали чіткі зобов'язання ві цих країн, тож тепер слідкуватимуть за торговельною статистикою.

"Це завдання, яке нам надалі доведеться виконувати щодня, щотижня і щомісяця: перевіряти статистику, дивитися, де може відбуватися ця паралельна торгівля або реекспорт підсанкційних товарів, і намагатися це зупинити", - сказав спецпредставник.