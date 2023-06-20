Зареєстрована у Литві компанія Yukon постачає РФ тепловізори для війни в Україні, - ЗМІ
Литовська компанія-виробник оптичних пристроїв Yukon Advanced Optics Worldwidе досі не пішла з Росії та постачає в цю країну товари, які можуть бути використані у війні проти України
Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Сканер" та литовської суспільної телерадіокомпанії LRT.
Група компаній Yukon була створена громадянами Білорусі та працює в Литві майже 20 років. Після російського широкомасштабного вторгнення в Україну вона засудила агресію Росії та заявила, що піде з російського ринку. Як стверджується у розслідуванні, цього не сталося.
Зокрема, стверджується, що торік компанія "Мезон-A", що входить до групи Yukon, отримала від російських клієнтів щонайменше 2,3 мільйона євро за продані товари. Серед основних замовників "Мезон-A" – компанія "ЦЕК", що займається продажем оптичних приладів та виконанням державного оборонного замовлення Росії.
На початку лютого цього року нічні приціли Pulsar торгової марки Yukon були передані російським силам, що воюють в Україні, йдеться у розслідуванні. Виявлено також десятки інших випадків постачання на фронт приладів марки Pulsar. Про це повідомляв, зокрема, російський провоєнний блогер Fighterbomber, який пише про військову авіацію Росії та її участь у війні в Україні.
Модель, передана росіянам у лютому, була зроблена на заводі "Белтекс Оптик" у Білорусі. Цей завод належить Yukon Group. Як стверджується, з початку війни "Мезон-A" заплатила "Белтекс Оптик" близько мільйона євро за прилади та виконану роботу.
Представники вільнюської компанії заявляють, що на фронті могли з’явитись пристрої, продані раніше, а не минулого року. Крім того, стверджується, що йдеться про товари, які призначені не для використання у військових цілях, а, наприклад, для полювання.
Компанія при цьому постачає свою продукцію також і Україні.
- Нагадаємо, 13 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала партнерам список компаній, чиї компоненти виявлено в ракетах РФ і вимагає введення санкцій, щоби зупинити російський терор.
- 19 червня посли G7 в Україні відреагували на прохання президента і пообіцяли посилити зусилля, аби позбавити Росію високотехнологічних компонентів для ракет, які вона застосовує для обстрілів України.
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