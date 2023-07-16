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ЄС напередодні річниці трагедії на авіарейсі МН17 вкотре закликав РФ визнати свою відповідальність

16 липня, 2023 неділя
18:45
Кримінал МН17

Європейський Союз напередодні 17 липня, коли відзначатимуть чергові роковини збиття рейсу Малайзійських авіаліній МН17, закликав Росію визнати свою провину у цьому злочині та співпрацювати з міжнародним слідством

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля, повний текст якої оприлюднили на сайті Європейської Ради.

"17 липня ми згадуємо дев’яту річницю трагічного збиття рейсу Малайзійських авіаліній MH17, унаслідок якого 298 людей з 17 різних країн втратили життя... Європейський Союз підтверджує повну підтримку всім зусиллям із встановлення правди, із досягнення правосуддя для 298 жертв збиття рейсу MH17 та для їх найближчих родичів та притягнення до відповідальності всіх винних відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 2166", - йдеться у документі.

Як нагадується у заяві, 23 червня 2023 року Європейський Союз включив до санкційного переліку двох осіб, які брали активну участь у російській військовій агресії проти України від її початку. У листопаді 2022 року ці особи були засуджені за збиття літака рейсу MH17 Окружним судом в Гаазі.

"Європейський Союз наголошує: докази, які були представлені Спільною командою розслідувачів (JIT) у провадженнях Окружного суду Нідерландів та Європейського Суду з прав людини, чітко вказують, що установка Бук, яка була використана для збиття рейсу МН17, без сумніву, належить збройним силам Російської Федерації", - наголошується у документі.

Також високий представник ЄС нагадав, що за своїм рішенням про підсудність у справі "Україна й Нідерланди проти Росії" Європейський Суд з прав людини став першою міжнародною судовою інстанцією, яка підтвердила причетність Росії до збиття рейсу МН17. Це рішення є остаточним, водночас судове рішення буде винесене пізніше.

"Підтверджуючи всі свої попередні заяви, Європейський Союз приймає до уваги всі правові провадження, які відбуваються у цьому контексті, та очікує, що Росія визнає свою відповідальність та буде повною мірою співпрацювати у зусиллях із встановлення правди та відповідальності, здійснення правосуддя щодо жертв та їх найближчих родичів", - йдеться у заяві високого представника ЄС.

  • Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" із 298 людьми на борту,  який виконував рейс MH-17 з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія) збили на тимчасово окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. Загинули всі люди: 283 пасажири та 15 членів екіпажу. 
  • 17 листопада 2022 року суд у Гаазі озвучив вирок, згідно з яким винними у трагедії з літаком рейсу MH-17 стала підконтрольна Росії "ДНР" та Ігор Гіркін і його підлеглі — Сергій Дубинський та Леонід Харченко.
  • 8 лютого 2023 року прокурори знайшли докази того, що Путін узгодив постачання терористам "ДНР" ракети, якою збито літак.
  • 18 березня стало відомо, що Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) розгляне подання Нідерландів та Австралії проти Росії через збиття малайзійського літака рейсу MH17.
Світ
Росія
ЄС
MH17
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