Про це пише​ ​​​​EUobserver.

За даними видання, Європейська комісія запропонувала внести "Алросу" до чорного списку у проєкті санкцій.

У Брюсселі заявили, що "Алроса" безпосередньо фінансувала новий підводний човен, а також вливала мільярди євро на рік у військовий гаманець Кремля.

Президент Росії Владімір Путін також хвалився, що ця компанія, яка належить державі, забезпечує йому "серйозні" доходи.

Але у вихідні компанію було виключено зі списку 29 фізичних і семи юридичних осіб, щодо яких ЄС введе заборону і заморозить активи.

За словами дипломатів, "Алроса" не ввійшла в остаточну угоду щодо нового пакета санкцій, яку було підписано в Брюсселі в середу вранці.

Міністерство закордонних справ Бельгії відмовилося коментувати рішення, але його ухвалили після того, як бельгійські дипломати та лобісти Алмазного центру Антверпена попередили, що удар по російському алмазному експорту коштуватиме тисяч робочих місць у місті, де розміщена найбільша у світі алмазна біржа.

5 жовтня посли країн ЄС схвалили новий пакет санкцій проти РФ. Серед іншого, він передбачає нові торговельні обмеження і нові санкції для чиновників, причетних до анексії українських територій. Санкції мають ще більше обмежити торгівлю з Росією, а персональні санкції будуть застосовані ще до кількох десятків російських чиновників, олігархів і пропагандистів, в тому числі тих, хто брав участь в незаконних референдумах, після яких Росія анексувала частину України.

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