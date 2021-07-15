ЄС офіційно відновив дозвіл на в'їзд для українців
15 липня ЄС оновив список країн, в'їзд з яких можливий: із переліку безпечних країн виключили Руанду та Тайланд, натомість додали Україну
Про це йдеться в документі Ради ЄС.
Оновлений перелік країн діятиме 2 тижні.
Зазначимо, рекомендації Ради ЄС не є юридично обов'язковим документом.
Влада усіх держав-членів може самостійно приймати рішення щодо реалізації змісту рекомендації.
З 15 липня отримали можливість вільно подорожувати до країн Європейського Союзу. Але для цього туристам може знадобитися:
- сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу,
- наявність негативного тесту.
Умови в'їзду для громадян України відрізнятимуться в залежності від правил тієї чи іншої держави.
Наразі до списку країн зеленої зони входять 23 країни:Албанія, Вірменія, Австралія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Бруней, Канада, Ізраїль, Японія, Йорданія, Ліван, Чорногорія, Нова Зеландія, Катар, Молдова, Північна Македонія, Саудівська Аравія, Сербія, Сінгапур, Південна Корея, Україна, Сполучені Штати та Китай, за умови підтвердження взаємності.
- 15 липня на рівні держави в'їзд для українців дозволила Словенія.
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