ЄС офіційно відновив дозвіл на в'їзд для українців

Про це йдеться в документі Ради ЄС.



Оновлений перелік країн діятиме 2 тижні.



Зазначимо, рекомендації Ради ЄС не є юридично обов'язковим документом.



Влада усіх держав-членів може самостійно приймати рішення щодо реалізації змісту рекомендації.



З 15 липня отримали можливість вільно подорожувати до країн Європейського Союзу. Але для цього туристам може знадобитися:

сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу,

наявність негативного тесту.

Умови в'їзду для громадян України відрізнятимуться в залежності від правил тієї чи іншої держави.

Наразі до списку країн зеленої зони входять 23 країни:Албанія, Вірменія, Австралія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Бруней, Канада, Ізраїль, Японія, Йорданія, Ліван, Чорногорія, Нова Зеландія, Катар, Молдова, Північна Македонія, Саудівська Аравія, Сербія, Сінгапур, Південна Корея, Україна, Сполучені Штати та Китай, за умови підтвердження взаємності.