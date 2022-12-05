ЄС планує "вдарити" по російському виробництву дронів, – Bloomberg

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на джерела.

ЄС також розглядає обмеження на інші технології та компоненти, які використовуються Москвою у військових цілях, а також заходи, спрямовані проти послуг, інвестицій, медіа– та фінансового секторів Росії.

Новий пакет, який стане дев'ятим за рахунком з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому, також додасть близько 180 фізичних та юридичних осіб до списку санкцій блоку.

Польща та країни Балтії підштовхнули ЄС до посилення пакету заходів у межах своїх вимог підтримувати обмеження цін на російську нафту.

Очікується, що новий пакет санкцій буде офіційно запропонований і обговорений цього тижня, і мета полягає в тому, щоб затвердити заходи до зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі наступного тижня. Як зазначається, для прийняття санкцій ЄС потрібна підтримка всіх держав-членів.

Упродовж останніх тижнів Москва використовувала дрони для обстрілів енергетичної та цивільної інфраструктури України, в тому числі за допомогою безпілотних літальних апаратів, які рф передав Іран.

У численних повідомленнях також йдеться про використання американських і європейських компонентів як у російських, так і в іранських безпілотниках. Кремль та Іран спростували використання іранських безпілотників в Україні.

Єврокомісія представила дев'ятий пакет санкцій проти РФ, який стосуватиметься фінансових структур.

За словами головреда порталу "Україна по-арабськи", Іран має намір відмовитися від РФ та перестати постачати їй дрони для війни проти України.

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