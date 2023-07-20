Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, повідомляє The Guardian.

"Це все той самий інструмент, Європейський фонд миру, який працював дуже добре. Ми будемо продовжувати його використовувати, але з окремим розділом у ньому, з конкретним фінансуванням, яке можна оцінити за цифрами, про які я говорив", - сказав Боррель.

Пізніше AFP уточнило, що після зустрічі на рівні міністрів у Брюсселі дипломати підтвердили, що військова допомога, яка обговорюється, складатиме 5 млрд євро на рік – з 2024 по 2027 рік. Проте зазначається, що переговори перебувають на "ранній стадії".

Міністрам закордонних справ ЄС продемонстрували на сьогоднішній раді план, але більш детальні дебати відбудуться 31 серпня на зустрічі в іспанському місті Толедо.

Деякі країни-члени, зокрема Угорщина, можуть виступити проти цієї ідеї, і остаточне політичне схвалення не очікується до зустрічі європейських лідерів на самітах ЄС у жовтні чи навіть грудні.