ЄС затвердив новий пакет військової допомоги Україні на €3,5 млрд
У понеділок, 26 червня, Рада закордонних справ Європейського Союзу затвердила додаткову військову допомогу Україні на 3,5 млрд євро. Її спрямують до Європейського фонду миру
Про це повідомили в пресслужбі представництва ЄС в Україні.
"Я вважаю, що як ніколи важливо продовжувати підтримувати Україну, тому що те, що сталося в ці вихідні, показує, що війна проти України руйнує російську владу та впливає на її політичну систему", - сказав голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Він додав, що зараз настав час підтримувати Україну як ніколи. І саме це, за його словами, ЄС буде робити й надалі.
- 23 березня 2021 року Європейський союз заснував Європейський фонд миру, позабюджетний фонд розміром 5 млрд на період 2021-2027 років, який буде фінансуватися за рахунок внесків членів об'єднання.
- 21 березня 2023 року міністри оборони країн-членів Європейського Союзу винесли пропозицію збільшити Європейський фонд миру, який використовується для компенсацій за передану Україні військову техніку й боєприпаси, на 3,5 мільярда євро.
- 23 червня стало відомо, що Європейський Союз вперше надасть кошти без необхідності повернення для розбудови залізничної інфраструктури України.
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