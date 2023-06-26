Про це повідомили в пресслужбі представництва ЄС в Україні.

"Я вважаю, що як ніколи важливо продовжувати підтримувати Україну, тому що те, що сталося в ці вихідні, показує, що війна проти України руйнує російську владу та впливає на її політичну систему", - сказав голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Він додав, що зараз настав час підтримувати Україну як ніколи. І саме це, за його словами, ЄС буде робити й надалі.