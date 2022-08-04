ЄС планує виділити Україні 8 млрд євро макрофіну до осені
Європейський Союз попри труднощі має намір виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 8 мільярдів євро до вересня
Про це агенції Reuters у четвер заявило джерело в уряді Німеччини.
Зазначається, що частина траншу складатиметься з грантів, які не потрібно повертати, а інша частина – з позик.
За даними джерела, Німеччина зробить свій внесок у новий пакет допомоги, при цьому інші країни ЄС, як-от Італія та Франція, поки що утрималися. Берлін перебуває в тісному контакті з іншими членами Євросоюзу та Європейською комісією щодо цього питання.
Новий транш макрофіну має підтримати бюджет українського уряду, тоді як військова і гуманітарна допомога, а також допомога для відбудови України фінансуватимуться з інших джерел, додало джерело.
- Нагадаємо, Європейська рада за підсумками саміту 24 червня ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до дев’яти мільярдів євро.
- Перший транш у розмірі 1 мільярда євро прийшов Україні 2 серпня.
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