ЄС планує виділити Україні 8 млрд євро макрофіну до осені

Про це агенції Reuters у четвер заявило джерело в уряді Німеччини.

Зазначається, що частина траншу складатиметься з грантів, які не потрібно повертати, а інша частина – з позик.

За даними джерела, Німеччина зробить свій внесок у новий пакет допомоги, при цьому інші країни ЄС, як-от Італія та Франція, поки що утрималися. Берлін перебуває в тісному контакті з іншими членами Євросоюзу та Європейською комісією щодо цього питання.

Новий транш макрофіну має підтримати бюджет українського уряду, тоді як військова і гуманітарна допомога, а також допомога для відбудови України фінансуватимуться з інших джерел, додало джерело.

Нагадаємо, Європейська рада за підсумками саміту 24 червня ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до дев’яти мільярдів євро.

Перший транш у розмірі 1 мільярда євро прийшов Україні 2 серпня.

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