ЄС планує запровадити санкції проти молдовських олігархів, які співпрацюють з РФ
Європейський Союз має намір запровадити санкції проти молдовських олігархів, яких звинувачують у дестабілізації ситуації в Молдові та у співпраці з РФ
Про це інформує Bloomberg із посиланням на джерела.
Наразі Євросоюз працює над створенням правової основи, яка дозволить накласти санкції на молдовських олігархів. ЄС сподіваються, що ця структура буде створена до червня поточного року. Тоді ж у Кишеневі, столиці Молдови, має відбутися саміт Європейської політичної спільноти.
Також раніше Молдова зверталася до Євросоюзу із проханням запровадити санкції проти олігархів, які, на її думку, сприяли дестабілізації в країні та співпрацювали з Росією у прагненні повалити уряд. Декілька країн ЄС підтримали заклики.
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