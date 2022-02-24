ЄС представить пакет масивних санкцій проти РФ, - президентка Єврокомісії

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Інтерфакс.



"Ми притягнемо президента Путіна до відповідальності за це. Пізніше сьогодні ми представимо пакет масивних та цілеспрямованих санкцій для схвалення європейськими лідерами", - сказала фон дер Ляєн.



За її словами, цим пакетом ЄС націлиться на стратегічні сектори російської економіки, заблокувавши їхній доступ до технологій та ринків, які є ключовими для Росії.



"Ми послабимо економічну базу Росії та можливість модернізуватися. Також ми заморозимо російські активи в ЄС і припинимо доступ російських банків до європейських фінансових ринків", - наголосила президентка Єврокомісії.

