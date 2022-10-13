ЄС продовжив санкції проти Росії через застосування "Новачка"

Про це повідомили на сайті Ради ЄС.

"Сьогодні Рада продовжила обмежувальні заходи проти розповсюдження та використання хімічної зброї ще на рік, до 16 жовтня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Загалом обмежувальні заходи стосуються 15 осіб та 2 організацій. Санкції передбачають замороження активів цих осіб, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Фізичні особи також підпадають під заборону на в’їзд, яка забороняє їм в’їзд або транзит через територію ЄС.

Зазначається, що режим санкцій ЄС спрямований на сприяння зусиллям Сюозу щодо протидії розповсюдженню та використанню хімічної зброї, а також на підтримку Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення та використання хімічної зброї та про її знищення.

До слова, санкції ЄС "підтоплюють" здатність Росії фінансувати війну проти України, але Китай і Туреччина допомагають їй обходити запроваджені Заходом обмеження.